“No es por el valor económico de la jardinera en sí, es por la ilusión que tengo de tenerlo un poco bonito y de encontrar que dentro de mi propiedad, porque tengo un porche, entraran a llevarse la jardinera, pues la tuvieron que portar entre dos personas, por lo menos”, comentó el pasado miércoles Raquel Díaz, vecina de la localidad de Mestas de Con (Cangas de Onís) tras percatarse del robo de una llamativa y decorativa jardinera que tenía en una casa rural de su propiedad.

Al dilema de no poder alquilarla hasta ahora -el sector retomará actividad el sábado-, igual que acontece con el resto de alojamientos turísticos en el Principado de Asturias a causa de la incertidumbre de la pandemia por el Covid-19, ahora se suman esos hechos puntuales que minan la moral de algunos vecinos. “Llegué ahora para echar unas vitaminas a las plantas y me encontré con que no estaba. Pero, bueno, llevarla seguro que se la llevaron entre dos”, matizó la dueña de la citada casa, localizada en el barrio conocido como “Las Casucas”.