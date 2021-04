IU abandona el gobierno de Llanes, pero su única edil descarta apoyar una moción de censura

Todo cambia para que nada cambie. Es la paradoja que se vive en Llanes tras la decisión de la asamblea local de Izquierda Unida (IU), revelada ayer, de dar por concluido el acuerdo de gobierno con Vecinos por Llanes (VxLl), Partido Popular (PP) y Foro Asturias. ¿Consecuencias? En principio, ninguna: Priscila Alonso, militante de IU pero concejala no adscrita (otra contradicción de difícil explicación) dejará de ocuparse de las áreas de Servicios Sociales y Playas y pasará a la oposición. Pero la única edil de IU descarta respaldar una moción de censura, opción que el PSOE, con mayoría minoritaria en el Ayuntamiento, también desecha. Conclusión: todo sigue igual.

El cuatripartito pasa a ser tripartito. IU deja el gobierno llanisco por su rechazo a un modelo de funcionamiento” que, a juicio de la asamblea y la dirección de la coalición en Llanes, “no responde a las expectativas iniciales”. La acción de IU se orientará a partir de ahora “a una labor constructiva desde la oposición, con acuerdos en las áreas en las que pueda llegarse a compromisos concretos, pero sin la limitación y disciplina que exige la pertenencia al gobierno”.

“Prometimos que no ayudaríamos a formar un gobierno del PSOE llanisco, esa sigue siendo una línea roja” Priscila Alonso - Concejala no adscrita, ex de IU

¿Qué dice Priscila Alonso? Pues que acata la decisión, pero que ni la comparte ni la entiende. En un comunicado, resalta que IU se presentó a las elecciones de 2019 exponiendo “clara y abiertamente” que no permitiría con su voto un gobierno del PSOE en Llanes, “Así se reiteró, se reitera, y así se hizo”.

“Esta decisión de formar parte de la oposición no parte de mí, no la compartí en mi asamblea, no la comparto y tengo que decir sinceramente que no la entiendo”, reconoce Alonso, quien añade “con la misma claridad” que la acata. Realizará una “oposición constructiva” y votará lo que sus “compañeros y compañeras decidan en los puntos del día de los plenos, esperando que se tomen las decisiones correctas por el bien de Llanes”.

Reconoce que tampoco comprende los pasos que ha dado IU para abandonar el cuatripartito, “ni en el fondo ni en las formas”. Subraya que no puede concretar cuáles fueron las expectativas incumplidas por el gobierno local, y resalta que toda la asamblea de IU rechazó promover o aprobar “cualquier moción de censura planteada por cualquier grupo”.

“No pasa nada; aquí haremos lo mismo que en Ribadesella, donde Ramón Canal gobierna en minoría” Enrique Riestra - Alcalde de Llanes

“Nos presentamos en las elecciones y los 452 electores nos votaron a sabiendas de que no entraríamos ni ayudaríamos a formar un gobierno del PSOE llanisco. Esta sigue siendo una línea roja de la agrupación y es, y quien quiera entender que entienda, una línea roja personal”, añade Alonso, que anuncia que seguirá como concejala “hasta el final de la legislatura”.

Destaca que no es “ni tránsfuga, ni traidora”, que sigue militando en IU pese a que es concejala no adscrita, y que la explicación en la asamblea de por qué se abandona el Ejecutivo local fue que “obedece a los tiempos” y “por estrategia política, algo que yo, definitivamente, no manejo”, indica.

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, de VxLl, se limitó ayer a pronunciar una frase en relación con la salida de IU del gobierno: “No pasa nada; igual que en Ribadesella (Ramón) Canal gobierna en minoría, aquí haremos lo mismo, llegando a acuerdos puntuales, puesto que IU dice que practicará una oposición constructiva”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, reconoció que la decisión de IU de abandonar el gobierno de Llanes, que conoció en la mañana de ayer, lo cogió “por sorpresa”.

“No habrá moción de censura, seguiremos trabajando desde la oposición, igual que hasta ahora” Óscar Torre - Portavoz del Grupo Socialista

Descartó pronunciarse sobre decisiones internas de otras formaciones políticas, aunque sí manifestó su extrañeza por la ruptura del cuatripartito dos años después de celebradas las últimas elecciones municipales: “Es chocante”. º

Torre fue meridianamente claro sobre la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Enrique Riestra: “Para nada. No la habrá. Seguiremos trabajando desde la oposición”.