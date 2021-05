La nueva “Romanina”, como una guajina

El párroco, Jesús García Valle, animó a los feligreses en el sermón de la eucaristía dominical a acudir a rezar a la nueva imagen “para seguir esa corriente de devoción tan querida de Loreto” que existe en el concejo desde que el italiano Joseph de Misso llegase a las costas de Huerres y fundase la cofradía en honor de la Virgen de Loreto. Y aunque estaba previsto que el acto fuese presidido por el vicario de Gijón y Oriente, Jorge Cabal, su reciente traslado motivó que fuese el párroco el encargado de bendecir la talla. Una bendición que, en el Día de la Madre, tuvo un valor especial para los devotos de Nuestra Señora de Loreto.

Los feligreses, así como los miembros de la Cofradía, se quedaron muy contentos con el resultado de la nueva imagen. “Está preciosa, el especialista al que se le encargó ya era un aval para que la cosa saliera bien pero el resultado es excepcional”, destacó José Luis Castaño, quien detalló que los colungueses tienen ahora dos imágenes de “la Romanina” a las que venerar, la nueva en la iglesia y la de Leopoldo Fernández en la capilla, “renovando la advocación”, apuntó.

Y es que en Colunga hay mucho aprecio a “la Romanina” de mediados del siglo XX. Por ello los devotos vieron con muy buenos ojos que Blanco-Moreno haya interpretado la talla realizando una mezcla de la imagen que hubo hasta la Guerra Civil, mediante una fotografía de 1934, con la de la capilla, obra de Fernández. “Me parece muy bien que se acerque a la primitiva sin dejar de lado la de siempre porque ya le tenemos mucho cariño, que ahora tendremos a las dos”, dijo Eva Castaño, quien destacó el “estupendo” trabajo hecho en el taller “D.Art”.

“No sé qué tiene que me gusta mucho, y eso que al principio no la encontraba y estaba mirando y mirando hasta que me di cuenta que la tenía al lado, la vi preciosa”, comentó Marisol Corte a la salida de la misa de domingo.

Además, debido a la especial celebración, el organista Pedro Valle preparó una selección especial de piezas religiosas para acompañar con la música la bendición y entronización de Nuestra Señora de Loreto, en la que participó la Cofradía portando el estandarte de la advocación en procesión por la iglesia.

La nueva “Romanina” estará ya por siempre en la iglesia de Colunga, donde es venerada con fervor desde el siglo XV. Este año jubilar del santuario de Loreto los cofrades colungueses participarán en la congregación universal que honrará a la Virgen de Loreto el día 10 de diciembre.