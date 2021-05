El Ayuntamiento de Colunga afirma que el proceso administrativo para el desarrollo de los planes de vivienda pública del municipio transcurre con normalidad. La regidora, Sandra Cuesta, explicó que, actualmente, se están inciando los trámites para hacer la cesión al Principado.

“Iniciamos la tramitación administrativa necesaria para tener listas las fincas y traspasarlas al Principado”, indicó la Alcaldesa, que subrayó que dichos trámites forman parte del momento inicial para el desarrollo del proyecto y responden a lo acordado durante la visita al concejo del director general de Vivienda, Fermín Bravo, que estuvo en el denominado solar de La Posesión.

No obstante, Sandra Cuesta confirma que, efectivamente, una de las fincas que se emplearán en el desarrollo de la iniciativa “no está registrada porque, lamentablemente, muchas de las cesiones que hacen los promotores urbanísticos no llegan al registro de la propiedad”, pero subraya que tal circunstancia no condiciona la situación del proyecto.

La Alcaldesa destaca que el procedimiento que desarrolla en la actualidad el Consistorio para dar todos los pasos administrativos necesarios previos es el “absolutamente normal”.

Cuesta salía así al paso de las críticas vertidas por el PP de Colunga, que calificó el anuncio de la construcción de viviendas sociales como “una puesta en escena con un asunto de gran calado social” cuando algunos aspectos del proyecto seguían sin resolver.

La Alcaldesa quiere zanjar así la polémica alrededor de esta iniciativa. “Vamos a solucionar los inconvenientes que haya respecto a esas u otras fincas y es eso exactamente lo que ya estamos haciendo”, incidió.

El Ayuntamiento de Colunga confirmó a finales de abril la construcción de más de treinta viviendas sociales, una operación que también supondrá el traslado del centro de salud de la capital del concejo.

El ambulatoria se llevaría a los bajos del futuro edificio de viviendas, una vez ejecutado. También está previsto que el área cuente con una amplia zona de aparcamiento. El proyecto es muy esperado, pues el municipio no dispone de vivienda para alquiler. Algunas de ellas podrían adaptadas para personas dependientes.