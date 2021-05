El Colectivo de lucha contra el cáncer de mama “Rosa Palo”, de Cangas de Onís, que lidera Luz Pidal, organiza la cuarta Marcha solidaria a Covadonga, programada para el próximo 23 de mayo, entre la vieja capital del Reino de Asturias y el santuario mariano de Covadonga. En esta ocasión -el año pasado no pudo celebrarse por la pandemia-, se tratará de una caminata libre, pues, no habrá salida conjunta desde los aledaños del puente “romano”, sino que cada participante subirá a Covadonga como desee, bien caminando, corriendo, en bici, en coche, etc..

“A las 13.30 horas nos darán una misa en la basílica en honor a todas las personas que perdieron la batalla, a las que la están luchando y por todas las que la ganaron. Por supuesto, con distanciamiento y sentido común”, explicó Luz Pidal, en cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. “Por desgracia, nos puede tocar a cualquiera y para poder ayudar a frenar el cáncer necesitamos ser solidarios y donar unos euros. Nos gustaría que colaborarais comprando la camiseta solidaria”, añadió.

La camiseta solidaria se encuentra a la venta al precio de 10 euros y puede adquirirse en los siguientes establecimientos de la comarca del suroriente del Principado de Asturias: Centro de estética María José Soto, Peluquería Noelia y Peluquería Sandra, todos ellos localizados en Arriondas (Parres); Bar El Trasgu, en Arenas de Cabrales; Azul y Canela, y también en la sede de la Asociación Emburria, ambos en la ciudad de Cangas de Onís.

Todo el dinero recaudado por la venta de las camisetas solidarias se donará al IUOPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias). “Queremos agradecer a todos la solidaridad y hacer una mención especial a Reale Seguros, porque fueron los que nos hicieron las quinientas camisetas sin coste alguno. ¡¡Mil gracias!!”, sentenció Luz Pidal.