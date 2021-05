Fallece “Toto”, el caballo que “lloraba” la muerte de su compañera, “Chispas”

“Toto” y “Chispas” fueron compañeros inseparables durante años. Correteaban juntos casi todo el día por la finca conocida como Jaces, donde el macho había nacido y donde ayer murió. Con la muerte de “Chispas”, en el invierno de 2014, el carácter de “Toto” cambió radicalmente: permanecía inmóvil durante horas en Jaces, frente a la ensenada de El Bau, en Barru, justo sobre el muro que separa la finca de la carretera local, que avanza un metro y medio largo por debajo de aquella. Allí se quedaba quieto, como una estatua, con la mirada perdida. Tal vez porque era uno de los rincones “preferidos” de la pareja, donde solían pastar y pasar buenos ratos juntos, según su dueño.

La estampa del caballo plantado sobre la carretera y la acera llamaba la atención de todo el que pasaba por allí. Y eran miles cada año, porque por la carretera avanza el Camino de Santiago. Muchos paraban para tomar fotos del animal, que perdió a su madre cuando solo tenía seis meses, lo que hizo que fuera alimentado “a la mano” y que se convirtiera en “el juguete” de los hijos primero y después de los nietos de Ramón Marcos. “Era parte de la familia”, subraya su dueño, que nunca quiso ni venderlo ni que trabajara.

Marcos, al levantarse, se asomó ayer por la mañana a una ventana, como cada día, para ver a “Toto”. Lo vio echado en el suelo, y a su alrededor “Marujita” y “Jovita”, las burras que compró para que “Toto” no se aburriera, y sus dos hijos, “Platero” y “Luna”. “Es como si lo estuvieran velando, como si supieran que se moría”, relató Marcos, que en ese instante supo que algo le pasaba al caballo. Murió dos horas después. De viejo. En la casa de Ramón Marcos había ayer pena, por la pérdida de a quien consideraban su mascota. Ya no habrá más caballos en Jaces. “Con ‘Toto’ se acabó. No puede tener sustituto”, concluyó Marcos.