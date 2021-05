Exigen a los 2.500 municipios del Noroeste que rechacen la “sobreprotección” del lobo

Ganagri aspira a que todos los municipios de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León sigan el ejemplo del Ayuntamiento de Llanes, que el pasado miércoles 26 aprobó comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) el rechazo a la propuesta de incluir a todas las poblaciones de lobo de España en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial Lespre), e instar al Gobierno de España a que proceda al cese de Hugo Morán.

“Esta moción no es un brindis al sol pues si se aprueba en todos estos Ayuntamientos estamos seguros de que el Ministerio cederá en sus intenciones”, apuntó Ganagri, que advierte que el sector primario no votará a aquellos partidos políticos que rechacen tramitar una moción similar a la debatida en Llanes y a los que voten en contra. “Si los ayuntamientos rechazan realizar esta moción de censura, no esperen que el sector les del voto para las próximas elecciones. Absténgase de hacer un programa electoral maravilloso para el campo. Pues quedaría demostrado que no le importan sus vecinos ganaderos que viven en el mundo rural y cuando se les requiere para hacer algo de verdad, prefieren seguir las directrices del partido político de turno”, señaló la asociación.

“En la ‘tractorada’ del pasado 15 de mayo (reunió a más de un centenar de vehículos y a cientos de personas) demostramos en Llanes que el sector primario es un sector potente numeroso y unido. Nos gustaría que salieran en todos los municipios del norte de España para protestar con sus tractores para visibilizar al sector y doblegar al todopoderoso ministerio que prefiere que comamos gusanos y carne de impresora antes que nuestros productos naturales y sostenibles generadores de riqueza en el medio rural y único mantenedor de los ecosistemas generados por el hombre desde hace ya por nuestros antepasados hace 10.000 años”, subraya el colectivo.

Según Ganagri, los que denomina “lobbies anticonservacionistas”, en referencia a las organizaciones ecologistas, “no hacen nada por conservar el medio ambiente, pues la mera contemplación o estudio de los ecosistemas no asegura su mantenimiento”, y por lo tanto, “no pueden ser causa, para desprestigiar nuestro trabajo en armonía con nuestro territorio”.

Desaparición de la reciella

“La matorralización del monte es causada por el lobo ya que genera la desaparición de la reciella (ganado menor) en el monte. Si hace 15 años pastaban en los Picos de Europa 17.000 cabezas de ovino y caprino en la actualidad no pastan más de 6.000 cabezas”, subraya Ganagri. Esa reducción crea “un gran desequilibrio en la biodiversidad del parque nacional”, pese a que existe “una gestión del lobo claramente ineficiente”.

“No necesitamos ser científicos para ver que es una degradación de los ecosistemas de primer orden”, indican los dirigentes de Ganagri, que acusan a los “anticonservacionistas” de afanarse en “engañar a la sociedad con el papel fundamental del lobo en los montes de la cordillera cantábrica”. Y concluyen: “Ya es hora de que todo el sector se una y todos los ayuntamientos trasladen al Gobierno de España su desacuerdo frente a la sobreprotección del lobo para decirles: ¡Basta ya de tomarnos el pelo!”.

Ganagri reúne a profesionales del sector primario de varios concejos de la comarca oriental de Asturias.