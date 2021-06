La sombra del lobo persigue a la reciella

Buena parte de las cabras y ovejas de los concejos de Onís y Cangas de Onís ya están en los pastos de la Montaña de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa, donde pasarán todo el verano y los primeros días del otoño. Primero, el 25 de abril, subió el ganado mayor, las vacas, y ayer, día 1 de junio, le tocaba el turno a la reciella (ganado menor). Es la tradición. En total, más de 2.800 animales entre ambos concejos que esperaban en los pastos bajos a que llegara su día. Los rebaños más grandes son los de los ganaderos elaboradores de queso Gamonéu, concentrados fundamentalmente entre la majada de Gumartini (Cangas de Onís) y la de Belbín (Onís).

La elaboración de la variedad del “queso del puertu” mantiene poblados los rebaños, pero el desánimo por los ataques del lobo y el avance del matorral, cada vez es mayor. “Subimos con miedo, el año pasado nos mató cuarenta ovejas y doce xatos” , comentó Manolo Valle, quien adelantó que ayer por la noche empezarían a mecer para empezar cuanto antes a hacer queso.

Desde Onís salió el lunes por la tarde hasta Demués (Demué según la toponimia oficial) el rebaño de Enrique Remis. Y, tras hacer noche, ayer partieron pastores y animales desde la localidad oniense hasta la majada de Belbín, donde también elaboran gamonéu.

Antonio Fernández, empezó a subir al puerto andando desde muy pequeño, y sigue haciéndolo a sus 72 años. Entre su cuñado Manolo y él condujeron hasta la majada de Gumartini 120 ovejas y 100 cabras. “Subo con ilusión y con pena, porque llevamos a la muerte a los animales”, comentó Antonio Fernández.

A sus 26 años, José Luis Suero, fue el último en llegar, con 300 ovejas: “Miedo me da el verano, tengo mastines y de momento el lobo no me mató ningún animal, pero tener mastines no es la solución”, clama.

A la subida tradicional se unió ayer el presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, junto al presidente regional de la asociación, Manuel Artime. Barato quiso mostrar así el apoyo a los ganaderos e insistió en la necesidad de controlar la población del lobo. Se mostró contrario al borrador de la Ley de Conservación del Lobo, que prevé incluir en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a todas las poblaciones españolas de la especie, cuando hasta ahora únicamente lo están las del sur del río Duero.

Barato apostó por un nuevo borrador de la Ley consensuado con todas las partes implicadas. “Soy conservacionista, no se trata de exterminar al lobo, sino de controlar” sus poblaciones, dijo para añadir: “hay que apostar por el ganado, la ganadería y el territorio”. El presidente nacional de ASAJA manifestó que está dispuesto a acudir a los tribunales acompañando a las comunidades autónomas del Noroeste, contrarias a la protección del lobo en toda España, si se aprueba finalmente la ley.