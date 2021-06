Cangas de Onís se quedará sin procesión de San Antonio por segundo año consecutivo

La situación sanitaria no permitirá este año ni procesión, ni el pregón, ni la “joguera”, ni la Jira, ni tampoco los fuegos en el Puente Romano, pero sí va a haber actos repartidos por la ciudad para que se sienta un poco de ambiente festivo.

“El día once habrá actividades para niños, el doce un concierto en la plaza del Ayuntamiento a cargo del grupo ‘Avalle Van’ y el día trece, varias actuaciones en distintos puntos para que no haya aglomeraciones”, anunció García.

La tradicional misa solemne se distribuirá en tres horarios distintos en la iglesia de Santa María: a las 11 de la mañana, a las una de la tarde y a las cinco de la tarde.

El presidente de la a Sociedad de Festejos pidió colaboración a los socios para poder seguir trabajando y que no dejen de contribuir con la cuota anua, que asciende a veinte euros para los adultos y 5 euros para los niños. “ Si todo mejora, en septiembre haremos una espicha para los socios que paguen la cuota y alguna cosa más “, señaló el García.

Recordó que el abono se puede realizar en el kiosko, al lado del Ayuntamiento de Cangas de Onís, esta semana, en horario de mañana, y la próxima, en horario de mañana y tarde.

El libro de las fiestas saldrá el próximo día 10 de junio y este año han querido tener el detalle de no cobrar la publicidad a los anunciantes que aparecen en él todos los años.

“Asumiremos el coste del libro entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Festejos”, concluyó el responsable de la entidad.

Sella

Por otro lado, el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) trabaja en la elaboración de un protocolo de actuación y seguridad para que, al menos, la prueba deportiva se pueda celebrar el próximo 7 de agosto con todas las garantías. Así lo confirmó ayer el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz, quien reconoció que son días “decisivos” para poder concluir si finalmente se llevará a cabo o no. La decisión dependerá de que todas y cada una de las partes implicadas se manifiesten a favor. No contemplan en ningún caso la parte festiva de Piragües, por la situación. “Descartamos la parte lúdica de la prueba y aspiramos a que se celebre estrictamente la parte deportiva” comentó Feliz. En la decisión intervienen los Ayuntamientos de Parres y Ribadesella, el Principado y la Delegación del Gobierno. Sólo con que una de estas partes se manifieste en contra de la conveniencia de llevar a cabo la prueba internacional, ésta no se celebraría por segundo año consecutivo. “Nosotros pensamos que se puede hacer tomando medidas de seguridad y centrándonos solo en lo deportivo”, aseguró Feliz, que espera que antes de mediados de mes, todas las partes se hayan manifestado y se pueda anunciar la decisión. Feliz aseguró que son muhos los deportistas nacionales e internacionales interesados en la inscripción.