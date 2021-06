Investigan el incendio intencionado de los dos coches de una hostelera en Colombres

La Guardia Civil investiga el incendio intencionado en la localidad de Colombres, en Ribadedeva, sobre las cinco y media de la madrugada de ayer. Dos vehículos, pertenecientes a una hostelera, quedaron completamente calcinados, mientras que un tercero sufrió daños menores. La propietaria de los vehículos que quedaron completamente carbonizados, C. R. G., indicaba en la tarde de ayer que no podía imaginar quién podría haberle causado este año de forma tan premeditada. “Llevo viviendo seis años en Colombres y nunca he tenido problemas con nadie, yo no tengo enemigos, que yo sepa”, aseguró la mujer, que ha presentado una denuncia en el puesto de la Guardia Civil. De la investigación se ha hecho cargo el grupo de Policía Judicial de Llanes, que está recabando datos en la zona e indagando la existencia de grabaciones.

El incendio causó una gran impresión entre los vecinos, que se despertaron al escuchar cómo explotaba el combustible de los vehículos. El fuego formó grandes llamaradas que amenazaron incluso con prender en los edificios situados a ambos lados de la calle. De hecho, alguno de ellos habría sufrido algún desperfecto. Los vecinos de esta pequeña localidad ribadedense, tan ligada a los indianos, no recuerdan un suceso parecido.

La Policía Judicial busca grabaciones que puedan aportar pistas del autor o autores

“La gente está muy asustada, tiene mucho miedo, casi arden los edificios”, aseguró C. R. G. Para esta mujer es evidente que alguien quería causarle el mayor daño. Ahora gestionará con la aseguradora alguna solución a lo ocurrido. “Tengo seguro contra incendio, supongo que no habrá ningún problema”, añadió. Según indicó, cuando se produjo el incendio estaba durmiendo. Había llegado a casa después de salir de trabajar y estaba descansando para reanudar la jornada ayer domingo.

La sala del 112 Asturias recibió aviso de este incendio hacia las seis menos diez de la mañana. Al lugar del siniestro se desplazaron tres integrantes del parque de Bomberos del SEPA de Llanes, que sofocaron las llamas utilizando una línea de agua y otra de espuma. Los bomberos dieron por finalizada la intervención poco antes de las ocho de la mañana. La sala del 112 Asturias informó del suceso a la Guardia Civil de Llanes y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), aunque no fue precisa la intervención de los sanitarios. El empedrado de la calle quedó completamente ennegrecido por las llamas y el fuerte calor que provocaron y se hará necesario un saneamiento a fondo para que recupere su anterior lustre.