Los alcaldes decidirán si hay o no Sella con Delegación del Gobierno

El encuentro, que podría celebrarse hoy mismo, viernes, ha sido solicitado por los regidores, tras una reunión conjunta con el presidente del Comité Organizador del Sella, Juan Manuel Feliz, en la que este les trasladó la intención de pedir ya autorización para celebrar exclusivamente la prueba deportiva, prescindiendo de la parte lúdica.

Los alcaldes, Emilio García Longo, de Parres, y el propio Ramón Canal entendieron que si se quita la parte lúdica, la Delegación del Gobierno podría no poner medios de control y seguridad en la zona. Para clarificar este punto quieren reunirse con Losa, pues temen que incluso solo el hecho de celebrar la prueba deportiva pueda provocar un “efecto llamada” que lleve a los lugares de celebración tradicional a una multitud cuyo control no pueda ser posible.

“Entiendo que el CODIS pueda garantizar la seguridad en la parte deportiva con pruebas, distancia de seguridad y demás , pero me da miedo el efecto llamada que se pueda producir y no estar preparados”, comentó el alcalde de Ribadesella.

Juan Manuel Feliz, por su parte, confirmó ayer que ya ha presentado a la Consejería de Salud la propuesta de desarrollo de la competición deportiva, que incluye las medidas de seguridad necesarias para poder celebrarla con seguridad. Un documento en el que la organización, apunta, lleva trabajando tiempo. El presidente del CODIS entiende que el efecto llamada no existirá, puesto que el hecho de que no haya la parte festiva será disuasorio para que la gente ya no acuda.

Feliz indicó que no habrá ni desfile, ni comida en los Campos de Ova, ni acampada libre, ni el festival de música paralelo que se celebra en las inmediaciones de Arriondas, coincidiendo con la prueba, por lo que será un “efecto disuasorio importante”. Así, considera que esto evitará la llegada masiva de público a la zona el día 8 de agosto, fecha en la que, si se autorizase, se celebraría la 84 edición del Descenso Internacional del Sella. Esta vez sin la fiesta que complementa a la parte deportiva.

Feliz confirmó también el interés que están mostrando los deportistas nacionales e internacionales por saber si se autoriza la prueba deportiva, para poder participar en ella, puesto que están recibiendo multitud de consultas en este sentido.

Lejos de querer entrar en polémicas entre ellos, ambas partes se mostraron respetuosas con los untos de vista que defienden desde posiciones distintas. Razonamientos que, en este caso, no son coincidentes en la valoración de si puede o no llegar más gente a la zona, de forma incontrolada, esos días, en caso de desarrollarse la prueba.

El regidor riosellano se muestra convencido de que si vienen personas a hacer acampada libre, como es habitual en otros descensos, animados por la celebración de la prueba deportiva, el Ayuntamiento no tendrían ninguna forma de hacer cumplir las medidas de seguridad marcadas por Salud por la situación sanitaria actual. “No se podría cumplir con las medidas de seguridad, ni distancia de seguridad, ni controlar aglomeraciones”, afirmó.