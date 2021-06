El portavoz de Podemos Llanes, Diego Ruiz de la Peña, ha recriminado al equipo de gobierno que no disponga de una partida de gasto social más cuantiosa en los Presupuestos. Lamenta que a pesar de la crisis económica que existe por la pandemia no se haya dedicado más dinero a este tipo de gasto. “No han destinado ni un sólo céntimo en ayudas extraordinarias y directas a la crisis”. Pidió al Alcalde, Enrique Riestra, que no confunda “reactivación con obras de mejora”, informa