El director del Colegio Rural Agrupado de Poo, Daniel Fernández, se reunió ayer con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para abordar el conflicto sobre el uso de un espacio de la primera planta, que el Ayuntamiento quiere reactivar como centro para artesanos frente al criterio de la comunidad educativa.

En el encuentro, en el que participaron también técnicos municipales y representantes del colectivo de emprendedores, se puso de manifiesto que no existe ningún documento que recoja la desafección formal de esa parte del colegio, requisito legal para darle un uso alternativo. Los responsables municipales no se explican cómo la citada zona se utilizó durante 14 años para una actividad no educativa sin que existiera ese trámite.

“Si tiene que ser para educación, que la Consejería nos lo diga y que sea para fomentar la educación de los escolares del concejo. Intentaremos ayudar, como siempre hacemos” , dijo Riestra.