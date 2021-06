Cabrales afirma que el plan de transporte no supondrá cortes de los accesos por carretera

El alcalde de Cabrales, José Sánchez Díaz, puso ayer en valor el plan de transporte público del Principado, activado el pasado sábado, desde Arenas a Sotres y que permanecerá todo el verano en funcionamiento. Sánchez quiso destacar el papel de los taxistas locales dentro del proyecto como el complemento necesario para las medidas adoptadas en la zona. Anunció además que se señalizarán en el parking de Arenas, de donde salen los autobuses, unas plazas para ellos. Algo que no se ha podido hacer hasta ahora, sostiene, por la climatología.

Sánchez explicó asimismo que en el aparcamiento de Poncebos, en las inmediaciones del funicular de Bulnes, que se utilizará durante el verano como lugar de recogida y bajada de viajeros e intercambiador para coger los microbuses o taxis que llevarán a los visitantes hasta Tielve y Sotres, se instalará un tablón donde se publicitarán los teléfonos de los conductores profesionales locales. “Pintaremos plazas específicas para los taxistas locales y facilitaremos la exposición de sus teléfonos en el aparcamiento de Poncebos”, dijo el regidor.

El Alcalde recordó que el plan de transportes lleva activo menos de una semana y que habrá cosas que haya que mejorar, pero que es algo bueno, que mejora la calidad de la visita.

Lo hizo tras las críticas del concejal de Foro en el Ayuntamiento, Fernando Nava, rechazando el Plan y exigiendo restablecer las plazas de aparcamiento disponibles en Poncebos, Sotres y Tielve.

El Alcalde indicó que las plazas de parking de Poncebos, unas quince, se utilizan para permitir que los autobuses den la vuelta y realicen una bajada y subida de viajeros “con garantías de seguridad”, comentó.

Recordó que Foro y PP gobernaron varios años en el Ayuntamiento y “no hicieron nada para solucionar el problema de accesos”. Quiso “dejar muy claro” que la carretera de acceso a Tielve y Sotres no se va a cortar nunca. ”Esto no son los Lagos de Covadonga. Para nosotros sería más fácil la regulación, si fuera así. Aquí no se puede ni se va a cortar la carretera”, afirmó, en referencia a que la vía de acceso a Tielve y Sotres también lo es a Tresviso, una localidad de la provincia de Cantabria. Tampoco se cortará el acceso a Camarmeña, explicó. Asimismo, indicó que la señalización de corte de carretera es en el vial que lleva a la ruta del Cares, tras pasar el acceso a Camarmeña, un lugar donde aterriza el helicóptero y a donde llegan vehículos de emergencia, pero no se cerró a debatir la disponibilidad de algunas plazas de parking más en ese punto

Por otro lado, el concejal de Foro Cabrales, Fernando Nava, criticó el plan de movilidad puesto en marcha por el Principado, calificándolo de “cacicada”. Recrimina al Ayuntamiento y al Principado “que no hayan dialogado” con los sectores del concejo implicados en la regulación. Y reclama la recuperación de las plazas de parking disponibles en Poncebos, Tielve y Sotres y la creación de más. Nava defendió que la regulación es necesaria, pero “no de esta manera”. Asimismo denuncia que, con el inicio del plan, se procedió a cortar el acceso desde la carretera de Camarmeña hasta el inicio de la senda de Bulnes y la Ruta del Cares, “dejando a un buen número de vehículos estacionados en esa zona, encerrados”, y se quejó de que el plan elimina plazas de aparcamiento también en Pandébano.