Nino Rodríguez insiste: “Romperé mi carné del PSOE si se da protección especial al lobo”

El director general de Ganadería del Principado, Saturnino Rodríguez, manifestó ayer en Benia (Onís) que es necesario partir de cero en los planes que diseñe el Gobierno de España en relación al lobo y al grado de protección que deba o no tener el cánido. Lo hizo en una reunión convocada por la Unión Campesina de Trabajadores (UCA), donde estuvo su secretario general, José Ramón García Alba, el secretario general estatal de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), el alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, y el secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, además de numerosos ganaderos.

Rodríguez abogó por negociar con todas las partes, que tendrán que ceder. “Tendrán algo que perder, pero también algo que ganar”. Reconoció que en Madrid deberían conocer la realidad real, viniendo al Principado y hablando con los ganaderos, y tomar medidas después. “No se puede ‘meter a calzador’, una protección “innecesaria aquí”, dijo. Entiende que haya comunidades que quieran recuperar al lobo, pero no Asturias. “Aquí necesitamos garantías legales para hacer controles efectivos”, dijo, asegurando se han hecho treinta y nueve controles este año.

El director general de Ganadería recordó su planteamiento acerca de que, si el Gobierno de España, de signo socialista, de su mismo partido, lleva a cabo “esta barbaridad, romperé mi carné (de afiliado)”.

Por su parte, García Alba aseguró que “no hay convivencia posible entre la ganadería y el lobo”. “No podemos esperar a quedar sin gente en el medio rural e iremos hasta el final para que no le den la protección que pretenden”, añadió.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, aseguró que los ganaderos quieren soluciones a los problemas. “El Ministerio decidió no contar con ellos y esperamos que se vuelva a retomar el diálogo, porque si no se va a caldear el ambiente y no queremos manifestarnos: solo que se resuelvan los problemas”, señaló.

Apostó por elaborar una estrategia “como estaba previsto” y ver si la especie tiene que estar o no en el Listado de Protección Especial (Lespre). El Ministerio no estaría respetando ningún diálogo a este respecto, puesto que ya anunció que lo incluiría. “Nos dijeron que se negociaría este año y no se publicaría hasta no aprobar la estrategia”, comentó.

Por su parte, el secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero, apostó por defender al Medio Rural con políticas y no con “palabrería”.

“Hay que proteger a los ganaderos frente a los ataques de los animales salvajes. No hay una apuesta real por el sector agrario y ganadero”, comentó.