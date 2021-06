La nueva sede de la Policía Local de Parres estará lista para el año que viene, el 2022. El Ayuntamiento ya la redacción del proyecto de la nueva ubicación, tal y como se aprobó en la última reunión de la Junta de Gobierno Local. Estará ubicada en el barrio de La Peruyal, de Arriondas, y el cambio desde el emplazamiento actual, en la planta baja del Ayuntamiento, a su nuevo destino, debería estar completado en el plazo de un año.

El municipio adquirió hace un tiempo el inmueble, por un importe de 55.000 euros, con cargo al remanente de tesorería. Se trata de una estancia en planta baja, con acceso directo desde la calle, situada en la avenida de la Constitución de Arriondas. Dispone de una superficie de 135 metros cuadrados construidos y 105 metros cuadrados de superficie útil.

Una vez formalizada la compra, quedaba la redacción del proyecto para adecentar el nuevo local, algo que se aprobó en la reunión de la Junta de Gobierno, y cuya redacción estará lista antes de finales de año. “Se formalizó la compra y ahora comenzarán los trabajos de redacción del proyecto para adecuar el local”, indicó Víctor Rodríguez Caldevilla, teniente de alcalde del Ayuntamiento. Las obras supondrán una reforma integral de las nuevas dependencias.

La idea del equipo de Gobierno, que lidera Emilio García Longo, es que una vez que se redacte el proyecto, comiencen las obras. Será en 2022 cuando culmine el acondicionamiento, y se proceda al traslado de las dependencias desde el Ayuntamiento a La Peruyal.

Carretera a Castiello

En la misma reunión de la Junta se aprobó la adjudicación de las obras de la carretera a Castiello, unos trabajos que arrancarán en las próximas semanas. Según explicó Emilio García Longo, la previsión municipal, es que el acondicionamiento de este vial comience en los próximos días y se lleve a cabo en un plazo no superior a tres meses. En principio, desde el equipo de Gobierno entienden que no tiene por qué sufrir retraso alguno, al no ser una ejecución con mayor complicación

“ No es una obra complicada, y previsiblemente estará lista en tres meses”, indicó el Alcalde de Parres, quien confirmó que, a la igual que la adquisición del local de la Policía, se financiará con cargo al remanente de tesorería. Las obras del acceso a Castiello tendrá un coste de 95.000 euros.