La cantante Lola Índigo será una de las grandes novedades de la próxima edición del Riverland Festival, uno de los eventos musicales más atractivos de cuantos tienen lugar durante el verano en el Oriente del Sella y sobremanera en la mítica ribera del Sella. “En 2019 la hemos visto formar su propio Akelarre y este año promete volver a romper las listas con "La niña"... Así que no sé vosotros, pero yo no me perdería la oportunidad de verla arrasando sobre el escenario de Riverland en 2022”, acaban de comunicar desde la organización sobre el espectacular cartel que están preparando para los días 14, 15, 16 y 17 de julio del próximo año 2022.

La gran cita en el denominado “Valle de la Música”, a la vera del Sella, en la finca conocida como “El Meredia”, en término municipal de Cangas de Onís, aunque a escasa distancia de la villa de Arriondas (Parres) ha sido suspendida en estas dos últimas ediciones (años 2020 y 2021) a causa de la incertidumbre por la pandemia del Covid-19. Hace escasas fechas, tras posponerse el Riverland Festival que estaba programado para el presente verano, ya adelantaron que para el 2022 estaban preparando “un cartel espectacular, con muchos de los nombres que lleváis escuchando desde que nos conocemos y los artistas que sonarán en bucle el próximo verano”.