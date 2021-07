Cerca de ochenta empresarios piden cambios en el plan de transporte de Cabrales

En dicho comunicado reclaman más aparcamientos, más puntos de recogida de usuarios, mejor información y horarios más amplios. Sí están a favor de que haya una regulación, pero no así. Consideran que no cubre las necesidades ni del visitante ni del concejo. Son 79 empresarios con un total de 90 empresas de Cabrales –algunos tienen más de una– y afirman que todos suscriben la petición. “Creemos que es hora de actuar”, dicen.

Aseguran que las medidas implantadas “potencian las carencias” de una gestión ya “mal planificada”, puesto que no dispone de señalización de las alternativas de aparcamiento ni de paneles que aclaren al usuario cómo desplazarse. El presidente del colectivo, Sami Walid Hammoudeh García, indicó ayer que empezar a regular a las diez de la mañana es tarde, porque las personas que van a hacer una ruta, madrugan. “Tendría que empezar a las 8 de la mañana”, comentó. Tampoco entienden se paralice el servicio entre las dos y las cuatro de la tarde. “Si alguien no coge el autobús en Sotres, Tielve o Poncebos, a esa hora, tiene que esperar a que se reactive el plan”.

Plantean asimismo ampliar la recogida de viajeros a otros puntos del concejo, aprovechando las infraestructuras existentes, donde ya hay parkings, como Carreña o Poo. “Además eso daría vida a otros pueblos”, comentó el presidente del colectivo. Temen que la saturación de los pocos estacionamientos que hay provoque que nuevos visitantes no puedan aparcar para consumir en lugares como Arenas.

Denuncian que en el parking de Llaneces (Arenas) no existe señalización alguna del plan, ni del lugar de salida de los autobuses: “El turista no sabe ni dónde está la parada de bus”. Solicitan que se rectifique la publicidad hecha por el Consorcio de Transportes y critican que no haya una lanzadera hacia Pandébano. Piden que se vuelva permitir el aparcamiento desde el cruce de Camarmeña hasta el inicio de la Ruta del Cares –donde estiman que hay unas 150 plazas– ahora prohibido.