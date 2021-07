“El lobo nos acaba con todo, ya no se puede subir nada al puerto”

Tiene 44 años y es ganadera desde 2006 en Nieda (Cangas de Onís). Tras las votaciones del domingo para elegir celadores de la Montaña de Covadonga, ella se ha convertido en la primera mujer que ocupará uno de los doce puestos que hay para otros tantos distritos en los que se divide el puerto. Así, una fémina formará también por primera vez parte del Consejo de Pastores cangués, integrado históricamente solo por hombres. Entre los doce celadores se elige el regidor de pastos cada año, coincidiendo con la celebración del Día del Pastor, el 25 de julio.

–Es la primera mujer como celadora en el Consejo de Pastores, ¿Cómo se siente?

–Un poco nerviosa, porque no me lo esperaba.

–Teniendo la mujer un papel tan importante en el campo y la ganadería, ¿Por qué nunca antes una fue elegida para este papel?

–Pues la verdad es que no lo sé. El hombre siempre llevó la voz cantante, aunque eso cambió, y ahora hay muhas ganaderías a cargo de mujeres.

–¿Se animará alguna mujer más viéndola a usted?

–Esperemos que sí. En mi distrito hay cinco o seis mujeres y otros tantos hombres. Al menos la mitad somos mujeres ya.

–No es la primera de la familia que lleva el distrito cuatro de la Montaña de Covadonga...

–La ganadería era de mi marido y mía, pero al jubilarse él, me quedé yo. Él fue celador 25 años, y antes lo fue mi suegro. Votaron a la ganadería y salí yo elegida.

–¿Cómo acogieron la noticia el resto de compañeros del consejo de pastores?

–Muy bien. Me felicitaron. Y también el regidor de pastos.

–¿Qué necesidades hay su distrito?

–Hay muchísimo matorral, siempre hay que arreglar algún bebedero, hacer algún cerramiento. Tengo que ir viendo.

–¿Cuál es el mayor problema del sector?

–El lobo. Sin duda.

–¿Cómo ve la especial protección que le quiere dar el Estado?

–Fatal. Tiene que haber controles. Yo no digo que los maten, pero al menos que los mantengan controlados en su zona. Ahora no se pueden subir ni cabras, ni ovejas, ni nada al puerto, porque te acaba con todo. Yo guardo todos los días los animales, porque si no, no libras nada.

–¿Y el pago de los daños?

–En mi caso tengo daños sin cobrar de enero del 2020.

–¿Cuál cree que es la solución para atajar la situación?

–Que lo controlen. Todavía se vio un lobo hace unos días cerca de Següenco. En Nieda a mí me mató animales.

–Los doce celadores elegirán el día 25 de julio al regidor de pastos. Podría ser usted...

–No, eso no va a ser. Estamos muy contentos con la gestión deToño García, el actual regidor de pastos.