Vecinos de Hontoria (Llanes) exigen mejoras en la playa “este mismo verano”

Reclaman que se limpie el ocle que está “podrido” sobre las piedras, así como que no hay arena, y que se de una solución a la pasarela que cruza el río, que sigue rota. El tramo de puente que se llevaron las mareas fue sustituido por una actuación de tierra y piedras que están convencidos “se llevará de nuevo el primer temporal que venga”. Piden que se reponga la barandilla que había en la entrada de la playa, y que les dejen acceder en coche, para que puedan ir las personas mayores.

“La pasarela estuvo flotando desde 2019 por el río, está rota, y ahora hicieron un apaño que cuando suba la marea va a desaparecer”, indicó Ana Isabel Fuente, recordando que “también somos vecinos de Llanes”.

No les vale la respuesta del Ayuntamiento por la que el Principado “no les dejó mover arena” este año. Incluso se ofrecen a echar una mano en las mejora. “No nos tienen en cuenta para nada, estamos hartos. Queremos mejoras este año y los venideros”, comentó Fuente.

Pero no sólo reclaman la atención del Ayuntamiento, también la Demarcación de Costas. “Si fuera otra playa estaría recogido el ocle”, dijo Ángel Gutiérrez Avín antes de que otra vecina, Amalia García, abundara en que “el acceso es peligroso, y lo de la pasarela no tiene nombre”. Vera Rodríguez, de 9 años, también quiso expresar su disgusto: “Es muy injusto porque hay gente mayor que no puede venir a la playa. No podemos jugar ni poner una toalla”, dijo la niña. Es la segunda vez en una semana que los vecinos reclaman atención sobre La Huelga.