El Pleno de Llanes da luz verde a Adif para que suprima los pasos a nivel de Quintana

El Pleno del Ayuntamiento de Llanes aprobó ayer, por unanimidad, el proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la supresión de los pasos a nivel en la localidad de Quintana.

Esta aprobación impulsará definitivamente una obra que afecta a las poblaciones de Quintana y Piedra. Un proyecto que Adif lleva modificando tres años para tratar de dar respuesta a los vecinos afectados.

El proyecto supondrá la ejecución de dos pasos superiores, la construcción y mejora de los caminos y viales de acceso, un camino paralelo a las vías del tren y tres pasos inferiores para peatones. Se suprimirán los tres pasos a nivel que hay en la localidad y que han sido causa de graves accidentes a lo largo del tiempo, algunos con resultado de muerte.

El alcalde del concejo, Enrique Riestra, agradeció el apoyo a la aprobación del proyecto por parte de la oposición. “Siempre hay discrepancias, pero hay que seguir adelante con el proyecto para una mayor seguridad de estos pueblos”.

Recordó que Llanes es uno de los tres municipios que tiene más pasos a nivel de toda España, con un total de 82 en todo el concejo. “Es una buena noticia para la seguridad”, dijo el Alcalde.

No obstante respetó la posición contraria de algunos vecinos, por no estar conformes con la afección a terrenos de su propiedad, o porque no les gusta el proyecto. “Entendiendo la postura legítima de quien no esté de acuerdo, pero es la seguridad la que prima para llevar esto a cabo”, dijo.

En la ultima reunión celebrada con los vecinos, el proyecto fue aprobado, en Piedra, por 48 votos a favor. En el caso de los vecinos de Quintana, 42 vecinos se manifestaron en contra y 24 a favor.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torre, aseguró que aunque el proyecto tendrá “algunos inconvenientes, prima la seguridad sobre el resto”.