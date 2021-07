Transcurre este atípico mes de julio de 2021 y son varios los flamantes establecimientos hosteleros que han abierto sus puertas al público, unos de nueva creación, otros sumidos en integrales reformas, sin olvidar aquellos que se vieron abocados al cierre en los tiempos difíciles de la pandemia y no pudieron aguantar la crisis, lo que desembocó en giros drásticos y cambios de gerencia. Todo eso ha venido aconteciendo en la ciudad de Cangas de Onís, así como en sus alrededores, como si fuese el despertar del nuevo “el Dorado” en el sector turístico y, por ende, vinculado a los servicios.

De un tiempo a esta parte, algunos emprendedores han apostado por incrementar su campo de acción en esta atípica etapa de postpandemia por el Covid-19 tras muchos meses de cierta preocupación. A ellos se suman caras nuevas, gente joven, que se decantó por tomar el toro por los cuernos y pasar a dedicarse de lleno al siempre duro mundillo de la hostelería, precisamente en una localidad donde hay centenares de establecimiento de todo tipo, asi como adaptados a todos los bolsillos. Sin duda, una amplísima oferta, tanto en hostelería como en restauración.

No puede decirse que hayan sido “inauguraciones” al uso, pues, ante todo, mandan los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Pero, no ha sido óbice para que algunas calles o zonas reverdecieran viejos laureles, aunque adaptados a los tiempos de nueva normalidad. Ya no solo se trata de la calle San Pelayo o la calle del Mercado; ya no es el parque municipal o la plaza Camila Beceña; o la principal arteria como es la Avenida de Covadonga…..Poco a poco cobra vida la calle Bernabé Pendás, antaño, allá por los 80 y 90, una de las más “movidas” de la urbe canguesa; sin dejar en el tintero la calle Peñalver o los aledaños de El Puentón.

Mientras tanto, el gran dilema de ese nuevo “dorado” para la hostelería de Cangas de Onís está centrado en la falta de personal para completar plantillas, en este caso en plena campaña estival. Es habitual toparse con infinidad de cartelitos demandando ayudantes de cocina, camareros, limpiadores, etc…“No es que no les interesen las condiciones, no preguntan por ellas”, explica un empresario del gremio hostelero. “Llevo en mi negocio con el mismo personal cinco años y los que acaban en temporada siguen todos los fines de semana trabajando. Por algo será”, matiza el emprendedor.

Y todo eso cuando los datos del desempleo en el Oriente han sido espectaculares en el pasado junio, con 839 personas abandonando las listas del paro. Una merma que se ha notado de manera especial en los principales concejos turísticos del área de influencia de los Picos de Europa, tales como Cangas de Onís, Ribadesella y Llanes, pero que siguen sin cubrir las ofertas en esa zona, pues, son persistentes las solicitudes de propietarios o gestores de establecimientos hosteleros que siguen demandando ayudantes de cocina, camareros, personal de limpieza, bien por horas, media jornada o completa, e incluso para todo el año.

Aparte de los persistentes anuncios en redes sociales, cada vez es más habitual toparse con cartelitos por todas las esquinas de villas, pueblos y ciudades de la comarca. Pero, a tenor de lo visto, resulta mucho más difícil de lo esperado, por no decir imposible. Además, teniendo en cuenta que a estas alturas del año aún quedan varios establecimientos, de reciente creación, a punto de abrir sus puertas al público, como ocurrirá en la vieja capital del Reino de Asturias a lo largo de la segunda quincena del presente mes de julio, sin haber completado el plantel de operarios.

“Ese mismo problema de la hostelería lo tenemos casi todos los gremios…Mi negocio dedicado a la automoción, tiene 10 trabajadores desde el 1 de enero al 31 de diciembre; 37,5 horas semanales de trabajo, sueldo por convenio, mes de vacaciones, dos pagas extras y si se hace alguna hora extra, por supuesto, se paga. Necesitamos más personal y no encontramos. ¿Alguien me lo puede explicar? Está claro …”. Reflexión del empresario Rubén González Rodrigo, de Cangas de Onís, sobre el gran problema de la falta de mano de obra en el Oriente, sobremanera en verano.