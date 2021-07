El ex futbolista internacional David Villa no deja oportunidad de acercarse a la comarca del Oriente para disfrutar de algunas de las más entretenidas actividades que ofrece en plena temporada estival. Ayer, "el Guaje" fue fiel a su cita para palear el Descenso del Sella en canoa, con la firma "Astur Aventura", desde las inmediaciones del campo de futbol de Arriondas, a la vera del Piloña, hasta Lloviu (Ribadesella). Además, días atrás, también visitó al Karting de Sotu Dueñas, gestionado por su buen amigo el piloto Javi Villa, donde pasó otra amena jornada.

Y es que el pasado fin de semana se registró verdadero colorido por la mítica ribera del Sella con más de 7.000 palistas, el más multitudinario en lo que va del año, paleando y disfrutando de esa actividad tan arraigada en el Oriente del Principado. Eso sí, algunas de las empresas completaron sus plazas. Y es que el buen tiempo reinante, con sol y veraniega temperatura, animaron lo suyo a turistas y visitantes.

Entre los miles de palistas que realizaron el Descenso del Sella cabe reseñar que el domingo, al doctor granadino Jesús Candel, más popular como "Spiriman", quien estuvo pasando unos días de descanso en la comarca del Oriente -el sábado hizo senderismo y subió al Picu Pienzu- y así lo hizo público en su perfil de Facebook, que tiene más de dos millones de seguidores, colgando una foto de un momento del descenso en canoa por el Sella.

"Bestial el rato que he pasado remando por el río Sella. Brutal esta tierra #Asturias. Excepcional su comida. ¡¡¡Cómo me estoy poniendo!!!Pero jamás imaginé el cariño tan tremendo que he recibido por su gente. Esto es curativo para el cuerpo y la mente y si no, que buenos momentos y recuerdos me llevo de aquí. Yeahhh!!! Asturias, volveré!!!!! #descensoriosella", escribió en su muro el médico de urgencias que lucha contra el cáncer.