Socorristas en plena forma

Catorce minutos y veinte segundos. Es el tiempo que transcurrió ayer desde que el equipo de salvamento de Llanes identificó a un bañista que se estaba ahogando en la playa de Toró hasta que llegó al Centro de Salud de la capital llanisca. Entre medias, se realizaron maniobras de reanimación y coordinación con la Policía Local y los servicios sanitarios, a través del 112. Todo un éxito. Lo de ayer fue un simulacro, pero es una de las situaciones a los que los socorristas del concejo podrían enfrentarse en cualquier momento. Después de hacerlo en Toró se repitió en la playa de Palombina, en Celorio.

Presenciaron el rescate de la playa de Toró el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y el concejal de Playas, Juan Carlos Armas.

“Tenemos un buen equipo humano, de gente muy preparada. Esperemos que sólo tengan que hacer simulacros”, comentó Armas. Este verano, Llanes aún no ha registrado incidencias de rescate.

Por su parte, el Alcalde destacó la importancia de la Concejalía de Playas y elogió la labor del equipo de socorrismo. “Estos simulacros son muy útiles para que estén preparados”, dijo. Y lo están, porque las fases de los rescates son ensayadas semanalmente por todo el equipo, compuesto por unos cincuenta efectivos que están distribuidos en los principales arenales del concejo. La actuación de ayer contó con el apoyo de la lancha de salvamento, la Policía Local y la ambulancia. Manuel Amieva, que habitualmente trabaja como lanchero en la campaña de verano, hizo el papel de víctima en el simulacro. Los socorristas Rodrigo Álvarez y Antonio Batalla fueron los rescatadores. Todo en presencia del coordinador de salvamento del concejo, Álvaro García. José María Torres, natural de Palencia, se encontraba en la playa y ayudó a trasladar la camilla hasta la ambulancia. “Soy socorrista y porque me han dicho que era un simulacro, si no me habría metido”, comentó.

El plan de salvamento de las playas de Llanes cuenta con la colaboración de la Federación Asturiana de Concejos. Está operativo cada día, hasta el próximo 8 de septiembre, entre las 11:30 y las 19:30 horas.

Este verano se han destinado 286.576, 42 euros al plan de salvamento, de los que el Principado aporta 67.138 euros.