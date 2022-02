La comarca recupera el Antroxu

El Carnaval regresa a la comarca tras dos años prácticamente en blanco. Ya son varios los ayuntamientos que han anunciado las fechas de las fiestas de disfraces mientras ultiman los detalles de la programación.

Llanes será la primera localidad que celebre el Carnaval. Será el próximo día 26 de febrero. Las inscripciones se abrieron hace una semana y se podrán formalizar hasta el día 25 de este mes en la oficina de turismo de la capital llanisca. Se repartirá un total de 8.430 euros en premios. El desfile será el plato fuerte de una fiesta que se ajustará a las medidas sanitarias y cumpliendo con el protocolo anticovid. Una de las medidas es que no habrá carpa como en otras ediciones.

Ribadesella retomará la cita con el Antroxu el lunes día 28 de febrero. Por precaución, no habrá fiesta posterior al desfile en la plaza Nueva. Ni tampoco el carnaval infantil al día siguiente. El motivo no es otro que no poder garantizar la distancia entre personas en la carpa que tradicionalmente se coloca en la plaza Nueva, según ha explicado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Lo que sí ofrecerá Ribadesella los día 25 y 28 de este mes de febrero y 1 de marzo es una ludoteca con talleres especiales de Carnaval, con el fin de contribuir a conciliar la vida personal y laboral a los padres durante el puente escolar. Desde el Ayuntamiento se anima a los más pequeños a participar en el desfile del lunes y a concursar en las categorías infantiles. Se repartirán 5.525 euros en premios entre las distintas categorías. Las inscripciones se abren hoy, día 10, y podrán realizarse hasta el propio día 28.

La capital de Parres, Arriondas, celebrará el Carnaval el próximo 5 de marzo. El Ayuntamiento, junto a la asociación de Hostelería y Turismo y a la asociación de Comercio del municipio, trabajan en la organización de la fiesta carnavalesca para el primer fin de semana del próximo mes de marzo. El programa de actividades se está ultimando y se dará a conocer en las próximas fechas.

La última cita de Carnaval conocida hasta la fecha es la de Cangas de Onís. Será el 12 de marzo a las 18.00 horas . El Ayuntamiento aún no ha cerrado el programa de actos ni la cuantía de los premios que se repartirán. Para ello, está manteniendo reuniones con el colectivo de bares y locales de ocio nocturno.

Lo que sí está cerrado es el Carnaval infantil que Cangas de Onís celebrará el próximo día 27 de febrero a las 17.00 horas. El de mascotas será el 5 de marzo a las 18.00 horas. Ambos con escenario en la plaza del Ayuntamiento.

Todas las localidades que celebrarán el Antroxu han anunciado que se respetarán las medidas sanitarias establecidas para retomar unos carnavales que tendrán muy en cuenta la salud.