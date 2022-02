“La caza en este valle es muy importante. Nos reúne, nos da de comer y mantiene el espíritu de una afición que arrastramos de generación en generación. Esta cacería es especial, nos falta Juan, el de Pío. Este pequeño homenaje es para ti. Seguro que nos estás viendo, en alguna parte de este universo tan caprichoso. No sabes lo mucho que te vamos a echar de menos. No encontramos palabras para poder expresar la tristeza que nos da saber que ya no vas a poder estar con nosotros en el monte, en el bar, en casa...Te llevaremos en el corazón e intentaremos que tu legado y recuerdo permanezca para siempre. Descansa en paz, amigo”, recordaron los asistentes ayer, sábado, en el emotivo homenaje póstumo dedicado a Juan Granda por su cuadrilla de cazadores y monteros, el cual tuvo lugar en el Mesón El Arcediano, en la localidad de Oseja de Sajambre.

Juan Granda Simón falleció el pasado 6 de febrero en Cangas de Onís, donde residía desde hace más de dos décadas, a los 61 años de edad y su funeral tuvo lugar al mediodia del martes 8 de febrero, en la iglesia parroquial de Santa María de Cangas de Onís, al que asistieron, entre otros, muchos vecinos y vecinas del Valle de Sajambre, pues era natural de Pío de Sajambre (León). Durante más de cuatro décadas venía ejerciendo como guarda de la Reserva de Caza de Ponga, siendo una persona muy querida y respetada en el mundo cinegético, tanto en lares asturianos como por supuesto en la zona leonesa. Hasta dio nombre a un roblón en el monte Peloñu. Parte de sus cenizas ya descansan en un nicho en el cementerio parroquial de Pío de Sajambre y otra parte serán esparcidas por su familia en Arcenorio, límite entre los concejos sajambriego y pongueto.