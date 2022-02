“Aún hay algo de escasez de queso por el parón de la pandemia, pero lograremos estabilizar el mercado”

Jessica López es la presidenta de la Denominación de Origen (DOP) Queso de Cabrales desde hace ocho años. En 2021 fue reelegida y comenzó su tercer mandato. Nacida en una familia de pastores y queseros montó hace 15 años la quesería Maín, en Sotres. Hace solo unos días se conocía que la producción de los queseros adscritos a la denominación llegó el año pasado a los 450.962 kilos, lo que supone un cuatro por ciento más que en 2019, ejercicio previo al estallido de la pandemia. En esta entrevista, López analiza estos buenos resultados y la situación general del colectivo que preside.

–Los datos de 2021 dicen que el Cabrales está en plena forma.

–Algún año atrás ya llegamos a los 510.000 kilos... Nos recuperamos un poco después del covid y está bien que nos mantengamos en torno a los 500.000 kilos . Tampoco hay capacidad para mucho más. Las cuevas son las que son, unas 16 en uso, y están donde están. Habría que abrir más mercado. No creo que costara mucho, porque el Cabrales cada vez se demanda más. La gente busca los productos artesanos de la tierra y en Asturias tenemos mil clases de queso y todos muy buenos.

–Lleva ocho años y ha vuelto a ser reelegida. ¿Qué objetivos tiene como presidenta de la DOP?

–Los años ya van pesando, pero vivo de hacer queso y tengo que mirar por el queso de Cabrales como todos los demás. No se pueden hacer muchas cosas porque económicamente no tenemos el dinero que nos gustaría. Este año celebraremos el 50 aniversario del certamen y haremos algo diferente. Estamos pensando en ello. En septiembre celebraremos una asamblea donde se juntarán en Cabrales gran parte de las denominaciones de origen de toda España. Y por lo demás seguir la línea en la que vamos y no perder nunca la calidad. Intentar pelear porque nos mejoren los accesos a las cuevas.

–Actualmente son 25 elaboradores. ¿Se prevén nuevas incorporaciones?

–En realidad somos 23. Aparecen 25, pero dos de ellos están dados de baja y siguen apareciendo sin actividad hasta que pase un año. Y no hay nuevas incorporaciones.

–¿Hay relevo generacional?

–No, y es una pena. Es un trabajo duro y sacrificado. No hay vacaciones ni fines de semana, porque siempre tienes que estar pendiente del queso. Es duro, pero puedes vivir de ello y siempre animo a la gente joven de Cabrales que tengas raíces queseras a que se queden y sigan con ellas. Que no lo dejen, porque perder este producto sería una pena.

Llevamos diez años pidiendo sin éxito una tirolina para portear el agua y las piezas a la cueva

–La pandemia provocó un parón en la elaboración. ¿Cómo les ha afectado esto?

–Dejamos de producir por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. No hemos podido volver a llenar el mercado como estuvo años atrás. Seguimos arrastrando la escasez de esos meses. Esto afectó al mercado con desabastecimiento después de ese verano que vino tantísima gente.

–Los distribuidores afirman que se necesitarían más kilos para cubrir la demanda.

–Se pararon durante tres meses el 90 por ciento de las queserías y eso se nota. Los veranos tan fuertes de venta vendes y vendes, pero tienes que parar ahí, porque el queso necesita tiempo en la cueva, entre 2 y 10 meses, y hay que dárselo. El próximo año se elaborará más o menos, subirá algo más y finalmente se estabilizará el mercado. Estoy segura. Hay épocas del año que escasea y otras que hay más.

–Apuntó usted recientemente a una posible subida del precio del queso, por el incremento del coste de producción.

–La subida de la luz, de los piensos, el gasoil... Tenemos que meter esos gastos a la producción, porque estás trabajando lo comido por lo servido, e incluso en pérdidas. Es un queso artesano que da muchísimo trabajo.

–Unos 60.000 litros de leche de cabra y oveja frente a los 4,6 millones de litros de leche de vaca para los quesos elaborados en 2021. La leche de reciella sigue disminuyendo.

–La escasez de cabra y oveja a la vista está. La ganadería en extensivo está a punto de extinguise. Las bajas del lobo están acabando con ella. De hecho, ya acabaron. Escucho que hay menos bajas. Evidentemente, porque cada vez hay menos ganado. Quedará alguna ganadería en intensivo de cabra y oveja y esa será la leche que haya para mezclar. La gente que estaba a punto de jubilarse, con los ataques del lobo decidió vender la ganadería y cerrar. Quedamos unos pocos de jóvenes, a los que nos gusta y aguantamos como podemos . Entiendo que los jóvenes no quieran poner ganadería en extensivo para ver que al año siguiente van a perder la mitad de cabezas.

–¿Qué hay detrás de un queso de Cabrales que quien lo degusta debería saber?

–Nadie se lo imagina. Creo que el 80 por ciento no tiene ni idea del mimo, el trabajo, las horas de dedicación o el esfuerzo que requiere.

–Explíquese.

–Desde los que tienen ganado y ordeñan, hasta que sale a la venta, todo el proceso artesano que lleva. Cuando se madura en las cuevas altas tienes que pelear con la nieve, el frío, el agua y el barro. Hay que portearlo en mochilas a cuestas durante horas, o con mulos, trabajar en una cueva sin luz, con frío y humedad, agachándote constantemente. Casi somos unos héroes por seguir manteniendo esta tradición. Un cabrales es mucho más que un queso. Es una vida, una tradición y para los queseros es todo.

–¿Hacia dónde va la elaboración y la venta? ¿Cómo de implantada está la comercialización online?

–Muchas queserías ya tienen venta directa. Las que hacemos visita guiada tenemos que tener un punto de venta. Tienda online tenemos unas dos queserías. El porcentaje de venta por este canal es mínimo, pero lo tienes porque hay clientes fijos que te compran queso y quieren que se lo envíes y es más cómodo para ambas partes. Hay venta directa a supermercados, restaurantes y tiendas. Y luego también está el distribuidor que es el que más cantidad maneja

–¿Y las exportaciones?

–No tenemos un porcentaje exacto de lo que se exporta, porque directamente exportamos algunas queserías, pero también los distribuidores exportan. Llegamos a muchos lugares: a países de Europa, Dubai, México, Reino Unido, Estados Unidos...

Cabrales acogerá en septiembre una asamblea de denominaciones de origen

–¿Sigue habiendo fraude con el Cabrales?

–Sí, aunque en Asturias no tanto. Es más bien fuera de Asturias. No podemos hacer todos los controles que nos gustaría, porque no tenemos personal, ni medios y la Consejería tampoco creo que los tenga. La típica salsa de Cabrales que te anuncian en una carta, sobre todo fuera de Asturias, estoy segura de que no lo es. Hemos tenido denuncias en restaurantes que piden una tapa y le ponen de queso azul con hojas pegadas por fuera. Desde la DOP tratamos de machacar mucho en eso. En las visitas a las queserías explicamos cómo tiene que ir envuelto y demás para que no les engañen.

–Si un político le dijera que le pidiera lo que quisiera para el el Cabrales y el mundo rural, ¿qué le diría?

–Muchas cosas. Lo primero que escuchen a la gente, porque a veces te da la sensación que lo único que les importan son los votos. Para que el mundo rural funcione necesitamos infraestructuras y comodidades. En el siglo XXI no puedes tener un pueblo como Tielve sin cobertura de móvil e internet cuando te están exigiendo desde la Administración que hagas todos los movimientos de leche a través de internet. Pistas. Que tengamos que seguir porteando quesos en mochilas y con caballos, incluso el agua en algunas cuevas...

–¿Qué reclaman?

–Llevamos pidiendo desde hace 10 años una tirolina para poder portear el agua y el queso a una cueva. Y luego la burocracia. Que faciliten las cosas. Tenemos que ir a Cangas de Onís a dar de alta una cabra o a sacar un sello. El mundo rural existe y vive gente joven, pero también hay que darles comodidad para que quieran vivir aquí.A todos nos gusta vivir bien y tener el acceso a lo más necesario. Y sobre el lobo hay que hacer controles y mirar por la gente para que siga con la ganadería y viva en el mundo rural.