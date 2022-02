Las obras de acondicionamiento del edificio de acceso a la cueva de Tito Bustillo tendrán un plazo de ejecución de ocho meses y para su licitación solo es necesario que la Consejería de Cultura active la partida correspondiente de algo más de 131.000 euros de los Presupuestos regionales que fueron aprobados el día 30 de diciembre. Así lo puso de manifiesto ayer la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, en respuesta a una pregunta del portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares.

Precisamente, Pumares le preguntó cuando tenían previsto ejecutar la cantidad destinada a esta obra en los Presupuestos e instó a la consejera a ponerse “manos a la obra” cuanto antes. Berta Piñán le replicó que no hay urgencia, porque el pasado año se realizó un estudio del estado del edificio gracias al que se pudo comprobar que no existían problemas estructurales y que las humedades se deben a dilataciones térmicas y filtraciones de agua. “Es un proyecto muy trabajado, elaborado sobre un estudio técnico encargado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio que determina que el edificio no presenta problemas de asentamiento de la estructura”, añadió la consejera.

Sin embargo, el portavoz de Foro exigió a Piñán que deje de “tomar el pelo a los riosellanos” con este asunto y que ejecute “de una vez la obra”, a la que calificó de “imprescindible”. Pumares pidió a Piñán que deje de “despreciar” el patrimonio cultural de Asturias y le echó en cara que las excusas para no haber ejecutado aún la obra “no son creíbles”. “Si la actuación tiene que ser más ambiciosa no tienen sentido que presupuesten la misma cantidad que el año pasado dejaron sin ejecutar”, espetó.

La titular de Cultura explicó que se trata de un proyecto que se hará de forma “minuciosa” y que servirá para rehabilitar el edificio con actuaciones como el picado y saneamiento del hormigón, la renovación de la carpintería exterior, la colocación de una cubierta plana de tipo invertido e impermeabilizada, la construcción de una puerta de acceso acristalada o el cambio de falsos techos de los porches.

“Esta obra tan esperada por la gente de Ribadesella se va a hacer meticulosamente”, afirmó Piñán. Por eso, dijo “compartir la ilusión de ver el edificio en otras condiciones”, para lo que, según indicó, se ha consignado un presupuesto que ascenderá a 131.378 euros. También se va a implantar un jardín en la zona central del patio que “devolverá” el diseño original a ese espacio.