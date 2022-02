Ganaderos de Parres alertan de ataques de grupos de buitres a vacas recién paridas

Honda preocupación entre los ganaderos del concejo de Parres, que alertan de la presencia de buitres que atacan y devoran reses vivas recién paridas. Este viernes, día 18 de febrero, al filo de las diez de la mañana, aconteció un suceso de esas características en la finca denominada La Braña, cerca del núcleo rural de Montealea, según denuncia Félix Bárcena. Alrededor de medio centenar de buitres se cebaron con una de sus vacas de la raza asturiana de la montaña, popularmente conocidas como casinas, de seis años de edad, que había dado a luz pocas horas antes. El propietario de la res es ganadero de toda la vida pero, a sus 44 años, está cansado y decidido a abandonar una profesión que mamó desde que era un niño.

“Parió al amanecer y bien. No es que haya tenido problemas en el parto ni nada, como a veces sucede. Algo parecido nos pasó el pasado verano con una vaca frisona también recién parida. Solo que esa vez tuvimos suerte y la libramos”, apunta la esposa de Bárcena, Rocío Coro.

“Hace cosa de un mes, a un chico de Pendás, aquí en Parres, también le pasó lo mismo. Lo que vimos demuestra que los buitres tienen mucha hambre, con lo cual este tipo de ataques va pasar más a menudo. También fueron a por una cabra recién parida de un vecino, pero ya estábamos todos atentos y la conseguimos recoger”, añadió esta vecina de la localidad de Montealea.

Consultada sobre estas denuncias de los ganaderos parragueses, Patricia Mateo-Tomás, profesora de la Universidad de Oviedo e investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad en la rama de Biología de la Conservación, advierte de que habría que analizar cada caso en detalle. En lo general, asegura que los buitres únicamente van a por animales muertos o que no se pueden mover por estar muy debilitados. “No son depredadores, sino aves carroñeras que no están preparadas para atacar, a no ser que el otro animal esté muy debilitado e inmóvil”, añade la experta.

Antes de que los ganaderos parragueses dieran la voz de alarma, el sindicato agrario Asaja ya denunció hechos similares en la provincia de Palencia, asegurando que los ataques de buitres al ganado vivo son más frecuentes de lo que se piensa, sin que los ganaderos que pierden la reses puedan ver compensados adecuadamente los daños. En concreto, los palentinos se quejan de que los buitres se están cebando con vacas de parto o crías de pocos días e indefensas.

También se han denunciado este tipo de ataques en núcleos rurales de Salamanca, donde los ganaderos aseguran que los buitres han matado a vacas recién paridas y a sus crías. Los profesionales exigen que se abonen las bajas que se generan en sus cabañas.