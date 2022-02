Una oleada de robos mantiene en alerta y con temor a los vecinos de las urbanizaciones de El Cuetín, La Ordoña y San Juan en Colunga. Entre robos e intentos ha habido al menos siete desde el mes de diciembre. La situación ya es preocupante para los vecinos, porque aseguran que no cesa. En este tiempo se han topado con todo tipo de situaciones: desde llegar a casa y encontrarse que se habían llevado parte de las pertenencias familiares, a salir diez minutos a un recado y encontrar al volver el mismo resultado. Incluso la circunstancia de sorprender al ladrón dentro de casa y evitar el robo.

El portavoz del PP de Colunga Justino Pérez Argüelles, preocupado también como vecino de esa zona, hizo público ayer un comunicado en el que solicitaba una reunión entre los residentes y la alcaldesa, Sandra Cuesta, para abordar el asunto y pedir, entre otras cosas, más iluminación e incluso cámaras de videovigilancia.

Ha registrado ya dos peticiones en este sentido en el Ayuntamiento sobre el “pánico” que está provocando la situación además de pedir “una respuesta y apoyo municipal”, según recogen los escritos. Asegura que se van a dormir en un estado de “alerta” permanente.

Los robos se han producido en un tramo de unos 150 metros. Allí viven varios vecinos todo el año, pero hay también muchas viviendas vacías. “Se necesita iluminación, la gente está aterrada. No soy especialista y no sé qué hay que hacer, pero la realidad es que siguen robando”, dijo Pérez Argüelles.

Todos las personas consultadas sí confirman que la Guardia Civil está más presente en la zona. Algunos vecinos no quieren hablar porque tienen miedo.

El sábado, día 12 de febrero, Juan Luis Sierra y su mujer regresaron a casa cansados después de un día de fuerte trabajo. A las 21.30 horas ya estaban en la cama. Un movimiento de su gata le despertó y se percató de que alguien estaba dentro de casa. Al levantarse vio luz de una linterna o un móvil. Pensó que podía ser uno de sus hijos al que llamó por su nombre, lo que espantó al ladrón.

“Era uno. Si había más fuera no lo sé. No me dió tiempo a ver nada. Salí por la puerta pero no ví nada más”, comentó Sierra que ya no podrá dejar el hueco de persiana entreabierto para que su mascota entre y salga, como hasta ahora. Fue por donde entraron a robar, según explicó, constatando la necesidad de iluminación en el lugar.

El pasado viernes robaron en otra vivienda donde reside otro matrimonio de Colunga. Allí sí lograron llevarse botín.