Los jueces libran a Ribadesella de la quiebra: no debe indemnizar por los huertos de Santa Ana

Setenta páginas ha necesitado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para desentrañar un recurso contencioso que amenazaba con llevar a la quiebra al Ayuntamiento de Ribadesella. No era para menos: se abordaba un espinoso y con múltiples aspectos que esclarecer. Pero, en una sentencia histórica para el concejo, los jueces han librado al organismo municipal de indemnizar a los dueños de los huertos de Santa Ana. Porque la modificación urbanística aprobada por el Ayuntamiento en 2017 y bendecida en 2019 por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) fue perfectamente legal y no perjudicó a los propietarios afectados, según los jueces.

¿De qué se libra el Ayuntamiento gracias a este fallo? En primer lugar, de pagar 832.000 euros a una empresa por la expropiación de uno de los huertos, de 754 metros cuadrados de superficie. Pero eso podría haber sido solo la punta del iceberg, porque había más afectados, y las reparaciones podrían haberse elevado hasta más allá de 2,4 millones, según cálculos de las autoridades municipales.

El asunto era complejo. Los huertos afectados por la modificación urbanística se ubican entre la plaza de Santa Ana y el camino de acceso a la capilla de la Guía, en el antiguo barrio de pescadores. Son 3.410 metros cuadrados de terreno en una zona integrada por parcelas pequeñas y estrechas. La principal dificultad para su desarrollo urbanístico es la enorme pendiente que presentan, que hace prácticamente imposible construir allí.

Hay un problema añadido: el único acceso a esa zona es muy estrecho, apenas cabe un coche. Los propietarios llevan años reclamando sus derechos. Suman tres decenios con las manos atadas, sin poder construir, porque la zona tiene la calificación de suelo urbano dotacional de equipamiento (sistema general de espacios libres públicos). De ahí el recurso contencioso presentado contra la modificación urbanística que adscribe esos terrenos dotacionales a una unidad de actuación ubicada en la zona de la estación de ferrocarril, a cientos de metros de distancia.

La empresa recurrente pedía al Ayuntamiento 832.000 euros por la expropiación de su parcela

La empresa recurrente acudió a los tribunales al considerar que lo que la modificación urbanística persigue es, “simple y llanamente”, evitar que el Ayuntamiento tuviera que pagar “el justiprecio de un terreno en el que su propietario nada puede hacer desde hace más de 30 años”. Cuestionaba que la operación respondiera a “razones de interés público (concretas y objetivas), así como de urgencia inaplazable”. Y reseñaba que podría haber concurrido “desviación de poder y arbitrariedad en el ejercicio de las potestades municipales”, así como “oportunismo” y otras múltiples “irregularidades” y “defectos formales” que le habrían causado “indefensión material”.

Pero los jueces han desarmado, punto por punto, todas las quejas de la recurrente. Destacan que desde el primer momento el Ayuntamiento, a través de informes técnicos y jurídicos, reconoció que pretendía evitar la expropiación de los terrenos por el elevado coste que supondría. Añaden que evitar expropiaciones constituye “una finalidad legítima admitida por la jurisprudencia”. Y señalan que incluir un terreno calificado como sistema general en una unidad de actuación “para su obtención de forma gratuita, con el correspondiente ahorro del dinero público que debería destinarse al justiprecio”, es “una actuación que preserva el interés público y no puede considerarse arbitraria”. Asimismo, la obtención de espacios libres públicos es una aspiración legítima: “Constituye una finalidad pública, típica y característica del ordenamiento urbanístico”.

Otra controversia que los jueces han tenido que resolver es si los terrenos de los huertos de Santa Ana eran suelo urbano consolidado (como señalaba la propiedad) o no consolidado (como argumentaron el Ayuntamiento y la CUOTA). Dado que las normas subsidiarias riosellanas datan de 1997 y que la distinción entre suelos urbanos consolidados y no consolidados apareció por primera vez en una ley de 1998, la razón está también en este punto de parte de la Administración. Pero es que, además, la sentencia deja bien claro que el suelo sería igualmente no consolidado debido a la ausencia de determinados servicios generales en la zona afectada.

El debate sobre la legalidad de las unidades de actuación discontinuas (como se ha dicho los huertos y La Estación están situados a cientos de metros de distancia) cayó también del lado municipal: aparte de ser figuras perfectamente legales, en este caso era “la manera más justa y equitativa para los propietarios”. Esta era otra de las cuestiones de fondo que tuvieron que dilucidar los jueces, y su conclusión fue rotunda: “Se respeta el principio de equitativa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados”. Tampoco apreciaron los magistrados que se le hubiera causado a la recurrente una “indefensión material en materia ambiental”, como había denunciado.

El fallo, claro: “Ni hubo desviación de poder, ni arbitrariedad en el ejercicio de las potestades municipales”

La propiedad había resaltado asimismo la necesidad de que el Ayuntamiento hubiera elaborado un texto refundido, porque la CUOTA había resumido, corregido y reparado el documento municipal. Pero los jueces destacan que la CUOTA aprobó la modificación urbanística “de forma definitiva y en su integridad”, y no especificó que contuviera deficiencias que condujeran a una aprobación parcial, ni lo devolvió al Ayuntamiento para que elevara un nuevo texto. Así que no se generó “ninguna incertidumbre” a la propiedad, concluye la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.

La actuación conjunta en Santa Ana y La Estación propuesta por el Ayuntamiento es asimismo “viable económicamente”, e incluso en un informe pericial se llegó a valorar el aprovechamiento patrimonializable en 1,62 millones de euros, y el umbral de viabilidad en 1.52 millones. Los jueces resaltan en este punto que los huertos de Santa Ana, al estar considerados en las normas subsidiarias como suelos destinados a sistemas generales de espacios libres públicos, “no tenían atribuida edificabilidad o aprovechamiento urbanístico”. Por el contrario, tras la modificación, pasan a tener una edificabilidad de 0,60 metros cuadrados por metro cuadrado.

La empresa recurrente pone en duda que sea posible, como pretende el Ayuntamiento, plasmar toda la edificabilidad en La Estación. Y esgrimía uniforme de la Consejería de Cultura que lo veía “complicado”. Pero tanto Patrimonio Cultural como Medio Ambiente emitieron informes favorables, y los jueces concluyeron que los condicionantes existentes para construir todo lo que ahora se permite tendrán que ser resueltos cuando se aborde la ordenación pormenorizada, a través del estudio de detalle, que además deberá recibir también informe favorable de Cultura.

Los jueces resumen sus conclusiones en un párrafo: “En el presente caso, existe una distribución equitativa de beneficios y cargas entre los propietarios incluidos en el ámbito de gestión, siendo el aprovechamiento urbanístico homogéneo; no existe disminución en los aprovechamientos urbanísticos derivados de la ordenación preexistente; en todos los casos se trata de suelo urbano no consolidado; y no se constata ninguna dificultad en ejecutar las actuaciones, ya sea de forma simultánea o sucesiva, no imponiendo el ordenamiento ninguna exigencia a este respecto”.

Los propios magistrados destacan las “dudas fácticas y jurídicas” y la “complejidad de las cuestiones suscitadas” en este caso. Por ello, pese a haber rechazado todos los argumentos de la recurrente, no la condenan en costas.