El aparcamiento disuasorio que el Gobierno de Ribadesella proyecta en el entorno de la estación de tren y que generará unas 350 plazas cuenta con el visto bueno de los grupos de la oposición.

El proyecto sumará a la parcela municipal que ya funciona como aparcamiento, y que en los últimos años se ha ocupado por autocaravanas, el terreno que se extiende desde allí hasta la estación de ferrocarril, que es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Tras varios meses de negociación y trabajo, Ribadesella ha logrado que el Adif le alquile el terreno por cinco años. El Ayuntamiento lo acondicionará, desbrozando, señalizando y aplicando zahorra prensada, para intentar que esté listo en Semana Santa.

En lo que sí han coincidido los grupos de la oposición es en criticar al equipo de Gobierno que preside Ramón Canal por no haberles explicado el proyecto antes.

La portavoz de Foro, María José Bode, indicó que sigue esperando que se celebre la comisión informativa que solicitó. “El aparcamiento me parece bien, es un sitio accesible y todo lo que sea no meter coches en el centro de la villa para provocar atascos, está bien. Lo que no es correcto es que lleve esperando dos meses por la comisión informativa que solicité y las formas de enterarnos”, dijo.

Por su parte, el portavoz del PP, Paulo García, indicó que el pasado año “no tuvieron previsión para buscar un aparcamiento opcional” así que ve positiva la medida. También criticó que el equipo de Gobierno no haya informado antes. “Nosotros estamos en la Junta de Gobierno y no se expuso ningún tema de este tipo. Espero que antes resuelvan el asunto de las caravanas”, apuntó, en referencia a la intención municipal de trasladar el aparcamiento de estos vehículos al antiguo recinto del autocine.

El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, ve bien que se lleven a cabo aparcamientos disuasorios, una idea por la que, según indicó, “siempre apostamos”. Cangas sigue abogando por este tipo de aparcamientos por encima del que proyecta el Gobierno local para La Atalaya. El edil cuestiona también “la falta de información” sobre éste y otros proyectos previstos inicialmente en esa parcela municipal. “Ahí iba a hacerse el tanatorio, pero tampoco sabemos qué va a pasar con eso, ni conocemos nada de forma oficial”, aseveró, expresando su malestar en este sentido.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y también miembro del Gobierno, Luis Fuentes, aplaudió la actuación, a la vez que recordó que se sigue trabajando en otros proyectos sobre aparcamientos en la capital riosellana.

“Que tenemos que ir a mayores y pensar en algo más grande y definitivo está claro y estamos en ello, pero ahora mismo la solución es la ampliación de un parking que ya existe”, abundó Fuentes.