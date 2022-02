El motor manda en Colombres

La capital de Ribadedeva muestra desde el viernes una particular exposición de vehículos de carreras de todos los tiempos. Es el evento que abre la segunda edición de la Ruta Indiana, recuperada y ampliada tras la pandemia del covid. No en vano, además de esta exposición, incluye dos eventos más, que se celebrarán en marzo y abril. “Queremos dar nombre al pueblo y que Colombres, gracias al motor, sea conocido en el mundo”, señala José María González, que forma parte de la agrupación deportiva Sport Classics JMG que organiza el evento.

Los vehículos expuestos en el polideportivo municipal rondan el medio centenar y, entre ellos, hay algunas joyas como el Seat Cupra que preside el salón y que compite en la actualidad en carreras de montaña. “Una exposición como esta no es habitual aquí, me atrevería a decir que es la primera vez que vemos esto en el Oriente”, señala González, que se reconoce un apasionado del motor. Explica que los vehículos reunidos proceden de diferentes puntos de Asturias y Cantabria y que no fue sencillo reunirlos: “Nos costó mucho trabajo traerlo”.

Los interesados aún tienen tiempo de acercarse, ya que la muestra permanecerá abierta hoy desde las diez de la mañana a las cuatro de la tarde y la entrada es gratuita. Además, hoy, en torno a la una, está previsto un homenaje a los tres pilotos locales de rally que están en activo. “Queremos darles un reconocimiento público”, añade González, que también fue corredor.

4x4 en marzo

La siguiente parada de esta Ruta Indiana, que nació en 2019 y se recupera tras dos años de parón, será entre el 18 y el 20 de marzo cuando está prevista una concentración de vehículos 4x4. Por último, el 24 de abril tendrá lugar una ruta de coches clásicos europeos y americanos.

El alcalde de Ribadedeva, el socialista Jesús Bordás, se muestra encantado con esta actividad que ayuda “a dinamizar el concejo y a atraer a cuantas más personas mejor”. Explica el regidor que si en una situación normal atraer visitantes es interesante, más lo es en este momento de la pandemia en que hace falta reactivar la economía. “Por eso este año hemos hecho un esfuerzo en subvenciones nominativas a colectivos del concejo. Nuestra intención es recuperar la vida sociocultural que ha estado fuera de combate estos dos últimos años”, precisa el regidor.