Los pescadores de Llanes instaron ayer al Principado a realizar una actuación urgente en el puerto que solucione el problema de calado actual, al encontrarse en la misma situación que antes del dragado del pasado año. En los últimos días se repiten imágenes de embarcaciones pesqueras varadas.

A punto de comenzar la temporada de la xarda, la situación causa una gran preocupación en el sector. Proponen que se coloquen placas prefabricadas desde la base hasta la mitad de las columnas del muelle poroso, para evitar la entrada de arena. Una solución, que aseguran ya propusieron en su día al Principado y que evitaría que se repitiese la situación una y otra vez.

“El muelle poroso ya no hace su función de filtrar la mar, filtra arena del canal de entrada, que tiene exceso de arena, hasta aquí que hay más profundidad”, dijo Ángel Batalla, patrón mayor de la cofradía Santa Ana, que solicita una actuación urgente.

“Con carácter de urgencia como cuando hay argayos, pueden venir en una semana y quitar el talud de arena y salvar, al menos, la temporada de la xarda”, añadió Batalla.

No saben ya dónde amarrar, ni dónde amarrarán los barcos que llegarán para la xarda. “En el muelle sur no podemos, en la mitad del este tampoco y si amarramos todos al norte cuando haya una bajamar caerá todo el agua encima de los barcos. Para arriba no podemos entrar, está igual o peor”, comentó. El vicepresidente, Manuel Herrero denunció el “abandono” de los puertos asturianos. “Tienen que darnos una solución e invertir en los puertos y darnos una solución a los que vivimos de la mar”, dijo. Los pescadores aseguraron que en Asturias, “no se mira por el sector primario”.