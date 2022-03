Víctor Sánchez: "Vamos a mostrar uno de los primeros vídeos de aperturas de escalada en solitario; será espectacular"

La XXIV Semana de Montaña de Cangas de Onís arrancará hoy viernes, en esta oportunidad en la Finca Villamaría (20.15 horas), con el guía de montaña y escalada onisense Víctor Sánchez Martínez, junto a los cangueses Santiago de la Vega, Ignacio Cadenaba y José Allende Marcos, que impartirá la conferencia “Resiliencia, el arte de la libertad”, en la que relatará su historia de superación personal tras sufrir un grave accidente en el año 2012.

-Tras presentar el documental a principios de noviembre en Gijón ahora toca hacerlo "en casa", en la Semana de Montaña de Cangas de Onís. ¿Habrá alguna novedad?

-Si, por supuesto. El documental que presentamos en Gijón era sólo una parte de la historia que queríamos contar. Dicho documental explicaba algo tan importante como el ‘por qué’ el protagonista de la historia acabó realizando la actividad que se va a presentar. Trata a cerca de numerosas aperturas de escalada en libre y solitario, de vías de aventura en grandes paredes, repartidas en los desfiladeros del Duje, Cares y los Beyos. “Resiliencia” es una historia muy personal donde nuestro principal objetivo era crear algo que sirva de motivación y ayuda a personas que estén pasando por algún momento difícil en su vida. Ahora, junto a “Resiliencia” estrenaremos en exclusiva su segunda parte, “El Arte de la libertad”, que explica cómo se han hecho estas aperturas de escalada. Será al igual que el anterior, un audiovisual real, sincero y sin ningún tipo de aditivos, que, por otro lado, probablemente sea uno de los primeros videos que se verán de este tipo de aperturas en solitario. Solo puedo decir que será espectacular.

-Se ha rodeado de una terna de amigos cangueses (Santi de la Vega, Pin Allende y Nacho Cadenaba) para llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo fue integrarles en el equipo?

-No sé si decir destino o azar. Cuando me propusieron lo del Jovellanos, pensé: ¿qué hago yo allí si no tengo nada excepcional que enseñar o aportar al mundo de la escalada? Pues, soy un escalador más de la región, sin patrocinadores ni ningún tipo de prestigio por así decirlo, quizás más bien lo contrario. Seré sincero, y muy probablemente los hermanos Pou han ayudado a que contasen conmigo, ya que ellos han sido los que han explicado con muy buenas palabras toda la actividad que estaba realizando y, ante lo cual, me siento muy halagado, más aún tras haber abierto vías con ellos. En un primer momento llamé a Santi pidiendo, literalmente, auxilio. Santi siempre motivado y con ganas de ayudar y hacer cosas, llamó a su vez a José Allende y a Ignacio, que curiosamente nos conocíamos más bien de vista. Esas cosas de la vida. Nada más quedar el primer día ocurrió eso que pasa pocas veces, y es que pasamos de ser unos desconocidos a entablar una amistad y ganas de hacer cosas tremendas y sanas en muy poco tiempo. Realmente sin ellos yo hubiera denegado la participación en el Jovellanos que, aunque es algo que me hizo mucha ilusión y una de las experiencias más bonitas de mi vida, es un lugar donde hay que dar la talla y de haber ido solo, tengo claro no la hubiera dado. Lo más guapo de todo esto es darse cuenta de los grandes profesionales que tenemos en casa, aunque siempre se valore más lo de fuera. Santi es un tipo creativo y muy motivado y con ganas, para mí lo más importante. José Allende, además de ser un fotógrafo más que reconocido, diría a nivel nacional y mundial, es alguien que, sin haber grabado un video en su vida, por así decirlo, es capaz de colgarse de una pared con más de 200 metros de vacío y grabar imágenes como si lo hiciese todos los días. Sólo habrá que ver los videos. Por último, y quizás para mí el más importante, Ignacio ha sido el que más presión ha tenido y el encargado de dar sentido a todo y que un video largo se haga muy corto a los espectadores, como ocurrió en el Jovellanos. Sin más, mucho talento.

-Parece que el Grupo de Montaña Peña Santa ha preparado un programa muy interesante para su Semana y más tras la incertidumbre de la pandemia.

-Si, la verdad que el programa no tiene nada que envidiar a ningún otro programa o cartel de semanas de montaña importantes del país. Desde uno de los mejores kayakistas de aguas bravas del mundo, hasta tres de los mejores guías y alpinistas de Asturias y del país, pasando por actividades muy creativas como la de mi amigo Jonay Pérez o su compañero de gremio Francisco Caso y por supuesto, la invitada estrella de la semana, Parvaneh Kazemi que personalmente me genera mucha curiosidad e interés.

-¿Ya trabaja en otros proyectos a medio plazo?

-Pues, siempre tengo proyectos. Claro está, todo depende de los medios económicos ya que, hasta la fecha, todo lo que hago es con mi propio dinero y material. Si nada lo impide, dentro de poco iremos a Jordania. Luego y dependiendo del trabajo, familia y salud, pues sí que tengo cosas en la cabeza muy, muy ambiciosas, pero no me gusta hablar antes de hacerlas, así que quedarán para las personas más cercanas a mí. Uno de mis proyectos más importantes, por así decirlo, fue este documental que cerrará un ciclo muy importante en mi vida. Estoy realmente agotado y he de dar las gracias a mis compañeros ya que ambos documentales serán un grito personal, donde las personas que lo vean podrán sacar objetivamente su propia conclusión y opinión, y no desde el desconocimiento o terceras personas como desgraciadamente ocurre, al menos aquí.

-Como experto en Picos de Europa, ¿cómo observa la proliferación de carreras por montaña en esa área?

-Sinceramente, con ver a la gente hacer deporte ya es más que suficiente. Yo no puedo correr por una discapacidad que tengo, y no sabría decir si me hubiese animado o no a practicarlo. Yo he corrido mucho en Picos, pero más bien por llegar pronto a casa después de trabajar que por puro deporte. Pienso que, para la zona, toda carrera de montaña trae beneficios no sólo económicos sino sociales y por supuesto, presta mucho ver el ambiente. Yo prefiero que mis hijos estén corriendo en la montaña que por ahí sin hacer nada, lo cual no quita que haya que hacerlo bien preparado a todos los niveles. Para mí es un deporte o afición de montaña más, como la escalada, el alpinismo o el barranquismo, por poner ejemplos.

-En ambos documentales aparecerán imágenes impresionantes incluso de dron, ¿han contado con el permiso del parque nacional de los Picos de Europsa (PNPE) para poder realizarlo?

-Pues, algo que teníamos muy claro. Todo lo hemos hecho de la manera más correcta y legal posible. Para el documental de “Resiliencia” solicitamos permiso al Parque, el cual no nos llegó o mejor dicho, a día de hoy no tenemos noticia tras casi ocho meses después de haberlo solicitado. Todas las imágenes del documental de “Resiliencia” se han grabado a mano, donde José Allende tuvo un trabajo realmente duro al tener que buscar puntos lejanos donde su acceso no fue nada fácil y mucho menos la comunicación entre nosotros. Una lástima, ya que, si llegamos a disponer de un dron, el documental hubiese sido ya la leche con imágenes únicas y que estamos seguros daría la vuelta al mundo. Para el documental del “Arte de la libertad” y tras una previa consulta a la guardería del parque para cerciorarnos de ello, tuvimos la gran suerte de que gran parte de la aproximación además de la pared, está fuera del parque, con lo que hemos podido grabar sin ningún tipo de problema. Aunque no tenemos el permiso y nos apena por no poder mostrar dichas imágenes, tenemos que decir que en todo momento hubo muy buena predisposición por parte del parque y su guardería, en especial de Pedro Ángel y Borja Palacios.