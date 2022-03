El mundo tiene su sitio en Berbes

No deja de resultar curioso que entre los cientos de nombres de ciudades y países que figuran pintados en los postes de madera en la finca de Pablo Alonso Margolles en Berbes (Ribadesella), la vista se fije en aquel donde pone escrito el nombre de Ukraine, país de procedencia de uno de tantos peregrinos que un día aceptó la invitación de este asturiano a entrar en su taller, que él llama “El Refugio”, y pintar sobre una tablilla de madera, en forma de flecha, el nombre de su lugar de procedencia.

Solo aquellos que llegan a este pueblo riosellano haciendo el Camino por la Costa a Santiago de Compostela pueden distinguir el enorme colorido de toda la empalizada llena de señales de madera que, como una especie de faro en medio del verde, destaca en el entorno y hace que quienes pasan detengan el paso para admirar esta especie de escultura-homenaje a los peregrinos del mundo entero, y al mismo tiempo, conocer a su autor, Pablo Alonso.

“Esto empezó un poco medio en broma. Estaba arreglando un día la cuadra y pasaron unos peregrinos y me preguntaron por dónde seguía el camino así que puse aquí un palo con una flecha que ponía ‘a Santiago 346 kilómetros’ ‘a Caravia 1,3’ , ‘a La Isla, 7’, etcétera... Así empezó la cosa hasta que un día decidí que por qué no poner aquí los nombres de los lugares de dónde procedían cada uno de los peregrinos. Y así empecé”, explica este hombre vitalista y que derrocha simpatía y cercanía.

A los 50 años le diagnosticaron Parkinson. Hoy tiene 67. “Ya tenía pensado hacer el Camino pero, cuando lo supe, decidí emprenderlo y lo hice con tres amigos. Luego lo hice en tres ocasiones más, la última solo”, recuerda. Respecto a la iniciativa que desarrolla en Berbes, da detalles de sus motivaciones. “Decidí hacer esto porque es una forma de seguir en el Camino y porque una de las cosas fundamentales que este me enseñó fue a tener mucha confianza en la gente, a creer en las personas”, explica este hombre que no para de hacer cosas y de mantener la mente activa y el espíritu positivo. No en vano tiene en su taller hermosos trabajos hechos con pirograbado, entre ellos uno del Ayuntamiento de Gijón, además de otros realizados con madera y sobre piedras .

Tras el covid y un año 2021 con pocos peregrinos, espera que vuelvan como antaño. “Yo les paro y les pregunto: ¿Queréis poner aquí vuestro cartel? Yo pongo la madera y la pintura y vosotros escribís de dónde venís. Al principio quedan asombrados pero luego se animan. Y descubres gente estupenda. Pero bueno, no todos quieren eh?”, matiza con una sonrisa este hombre que, antes de irse, coloca en el exterior de su casa una bolsa con naranjas de sus árboles "para los que pasan, si las quieren comer. Ahí se están perdiendo y es una pena que la gente no las aproveche".

A la entrada de su taller sorprende su árbol de la libertad, hecho con botellas de sidra y un poste donde habla de la esperanza, el amor, la libertad, la confianza y la igualdad, palabras que se reflejan en algunos de los escritos que, en su libro de visitas, dejan quienes pasan. Como lo que escribió Amaya, de Bilbao, que pasó el 15 de enero de este año. Decía así: “Cuanto más das, más lleno estás. La vida es esto. Amar lo que es”. Algo que, sin duda, Pablo Alonso cumple a la perfección.