El Ayuntamiento de Parres convocará en los próximos días la comisión informativa extraordinaria solicitada por los grupos PP y Ciudadanos para aclarar si la Fiscalía investiga al Consistorio por “alguna actuación urbanística”.

El teniente de alcalde, Víctor Rodríguez, confirmó que la Fiscalía sí reclamó documentación urbanística de expedientes de hace años. Indicó que desconocían el motivo de la investigación si bien esta no tendría que ver ni con funcionarios ni con políticos. “Fiscalía pidió que se les mandase una documentación y se les envió. No hay problema ni en convocar la comisión, ni en mostrar la documentación que enviamos. No hay nada que ocultar”, dijo Rodríguez.