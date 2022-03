Los vecinos de la localidad de Andinas (Ribadedeva) piden una solución para poder moverse el próximo domingo durante la celebración del III Rally Sprint Cares Deva que se disputará entre los concejos de Ribadedeva y Peñamellera Baja y que contará con la participación de 80 equipos.

Varios carteles anuncian desde hace días el corte de carretera de las 08.30 a las 16.30 horas del domingo entre la AS-343 y la AS-114. También fijan un desvío por la N-621. Sin embargo, hay dos localidades que no tienen alternativa, según los vecinos: Andinas y Narganes (Peñamellera Baja). No están en contra de la prueba deportiva, pero piden una alternativa. “Nos vemos encerrados en el pueblo. No tenemos nada en contra del rally. Que se abra entre tramo y tramo. Son muchas horas sin poder entrar ni salir”, dijo Miguel Parcero.

Allí son tres residentes, pero asegura que otros vecinos de Noriega o Villanueva tienen cuadras con ganado y necesitan acceder. Pide una solución. “Llamamos a la Delegación del Gobierno pero nadie nos atiende”, denuncia.

La organización, que corre a cargo de Automóvil Club de Panes, aseguró ayer que no ha recibido ninguna queja al respecto. Y que el corte de la vía cuenta con los permisos necesarios. “No nos llegó ninguna queja de estos vecinos ni de los Ayuntamientos. Siempre damos todas las facilidades, pero si no se nos comunican los problemas, no podemos actuar. Surgió una queja en La Mata Vieja y se dio solución”, dijo Daniel García, de la organización.

García explicó que sí tienen previsto el acceso ante cualquier emergencia. “Tenemos esas situaciones previstas. Justo en Andinas tenemos un radio enlace”, afirmó. El evento que se desarrollará desde el día 12 contará con la participación del mundialista Daniel Sordo.