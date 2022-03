La tragedia de “Nachín el del Atlanta”, el hostelero y deportista involucrado en la vida de Cangas de Onís fallecido en la noche de Carnaval

Final trágico para una noche de fiesta. Un conocido vecino de Cangas de Onís, Ignacio Hórreo Montes, más conocido como “Nachín el del Atlanta”, falleció el sábado por la noche tras precipitarse por una ventana cuando se cambiaba para actuar en un espectáculo musical en plenas celebraciones del carnaval en la capital canguesa. Tenía 44 años y formaba parte del grupo “Vaya Panorama”, un colectivo de vecinos de la localidad que realizan imitaciones de personajes famosos y que era el encargado de amenizar con varias actuaciones musicales el fin del desfile de disfraces en un escenario montado la plaza Camila Beceña.

El fatal accidente se produjo en torno a las nueve y media de la noche en los locales que utilizaban los miembros del grupo para cambiarse de indumentaria: un bajo cedido por el Hogar del Pensionista y que da a la calle trasera, y desde el que hay varios metros de altura hasta el aparcamiento de El Censo. Desde una ventana de ese local se precipitó el hombre, que al parecer se encontraba sólo cambiándose de ropa para el siguiente pase de la actuación musical, sin que se conozcan aún las causas del trágico accidente, a la espera de las conclusiones de la autopsia realizada al cuerpo.

Fue una caída mortal desde unos tres metros de altura que tardó algo en trascender, puesto que el hombre se precipitó a la parte trasera de la plaza, mientras que el jolgorio se desarrollaba ante el escenario. Al parecer, fue una persona que se dirigía a coger su vehículo en el aparcamiento tras el Hogar del Pensionista la que se encontró con Ignacio Hórreo ya en el suelo y dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y la UVI móvil de Arriondas, a cuyo hospital se le trasladó tras más de veinte minutos intentando reanimarlo.

“Una pesadilla”

No hubo nada que hacer y este domingo sus compañeros estaban consternados con un accidente que ha causado gran pesar en la villa. “Es una puñetera pesadilla, no nos lo podemos creer y tampoco sabemos lo que pudo pasar. Estaba poniendo la ropa para el segundo pase, igual se mareó y se asomó a la ventana, no podemos más que especular y no podemos aún asumir esta pérdida enrome”, señalaba ayer muy afectado José Luis García Díaz, del grupo “Vaya panorama” y amigo del fallecido “de toda la vida”. La actividad festiva tuvo que ser suspendida una vez que se conoció el suceso, y en Cangas no se habla de otra cosa, porque “Nachín el del Atlanta”, conocido así por haber regentado durante años el pub del mismo nombre, era apreciado por todos. “Siempre estaba metido en todo, animando todas las fiestas y celebraciones, San Antoniu, el Carnaval, la Cabalgata, las piragüas... era el alma de muchas cosas”, indica su amigo aún con la incredulidad de lo sucedido. Toda la agrupación de la que formaba parte está “hecha polvo, estamos todos que no sabemos lo que nos pasa”.

Porque, además, “era nuestra primera actuación después de dos años por la pandemia, y todos teníamos mucha ilusión, jamás pensamos que algo así podría suceder, justo cuando volvíamos a cantar y en una cita que a Nacho tanto le gustaba. Es increíble”, lamenta José Luis García Díaz.

Hostelero y deportista

Durante muchos años “Nacho Atlanta” se dedicó a la hostelería como camarero en varias sidrerías de Cangas de Onís, donde era habitual verlo echando sidra y bromeando con los clientes. Sus padres son también conocidos por haber regentado durante años el bar El Hórreo del Santuario de Covadonga. Asimismo, fue jugador en varios equipos locales de fútbol e incluso se inició en el deporte de la pelota vasca, y en la actualidad trabajaba en el taller de empleo de jardinería del Ayuntamiento. Allá por donde pasó dejó buenas amistades, y su rostro era uno de los más conocidos en la villa.

El funeral por su eterno descanso se celebrará este lunes a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Cangas de Onís, y acto seguido será enterrado en el cementerio de la localidad.