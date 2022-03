El nuevo suelo industrial que proyecta Ribadesella ya suscita el interés de varias empresas

Varias empresas han mostrado interés en el proyecto municipal de Guadamía Norte, que quedará ubicado frente al actual polígono de Guadamía, al otro lado de la autovía del Cantábrico. La previsión de la nueva zona industrial, que tendrá 259.000 metros cuadrados de terreno y que se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribadesella, en tramitación, ha despertado el interés de distintos proyectos empresariales. Así lo explicó el alcalde, Ramón Canal, quien confirmó que ya se han realizado sondeos por parte de varias compañías para asentarse en un futuro en el nuevo suelo disponible, que también prevé incluir una parte específicamente destinada a uso comercial.

Una electrogasolinera, un restaurante, un hotel de paso, o una superficie comercial son algunos de los proyectos que podrían tener interés en asentarse en Ribadesella. “Ya ha habido contactos de empresas que están interesadas en ese suelo, por ser un lugar estratégico. Las empresas que se quieren asentar aquí va a ser un imán para otras”, dijo el alcalde Ramón Canal, que ya anunció que no habría limitaciones de uso del suelo como sí ocurre en el polígono actual gestionado por Sogepsa (Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo). De este modo se pretende abrir el abanico de la tipología de empresas que quieran asentarse en el concejo.

Guadamía Norte se hará sobre terrenos públicos y privados, se desarrollará por sectores y comenzará a ejecutarse por el denominado sector uno en suelo privado donde existen 30.000 metros cuadrados. Es el más cercano al actual enlace con la autovía.

Mientras, la actividad en la fase dos del polígono actual de Guadamia se sigue moviendo con la solicitud de licencias para dos naves en el último mes. Pero el área industrial a cargo de la sociedad Sogepsa tiene un uso del suelo restringido, por lo que no han podido asentarse allí algunos proyectos al no ser actividades autorizadas para la tipología existente.

“El cambio de uso es complicado, porque no es nuestro, es de Sogepsa. Para encajar algunos proyectos habría que hacer una modificación de uso. Quisieron poner unas naves para pistas de padel y no pudimos dar licencia porque no es un uso compatible”, dijo el alcalde como ejemplo de la situación. Sin embargo, la futura zona que se instalará al otro lado de la autoví,a permitirá todo tipo de empresas, incluso compañías dedicadas a actividades de ocio.

Desde el Ayuntamiento de Ribadesella apuestan decididamente por diversificar la actividad económica del municipio para que no esté centrada exclusivamente en la explotación del turismo, una de las grandes fuentes de ingresos locales.“Es una apuesta potente para generar industria o al menos suelo suficiente”, comentó el regidor, Ramón Canal.