La Pastora del Cuera, vida y obra dedicada a Asturias

Raquel Mier Abascal, más conocida como La Pastora del Cuera, sigue nutriendo su obra escrita en la que recoge textos tanto en prosa como en verso. Ha registrado ya los dos últimos tomos dobles de su colección de libros “Poemas y Canciones”, aunque por el momento no están en el mercado. A sus 88 años, su capacidad y ganas de trabajar siguen intactas. “Los tomos son dobles, para poder meter lo máximo posible puesto que tengo 37 libros aún sin editar”, comenta la autora de la colección.

Los últimos tomos incluyen poemas, canciones de tonada, de orquesta, historias de personajes, parodias, monólogos o charangas que también tienen un hueco en sus nuevas publicaciones. “Están dedicados al folclore. Las canciones son canciones cotidianas”, dijo la escritora. Nacida en Ribadedeva, lleva desde los 12 años pegada a un boli y un cuaderno donde siempre ha ido apuntando las ideas que le van surgiendo, en muchas ocasiones sin querer, una cualidad que es innata. “A veces tengo que levantarme para escribir”, dice. A partir de ahora va a publicar novelas asturianas “Ya tengo cinco escritas y son muy guapas”, dijo.

Los títulos de los últimos tomos son “Villaviciosa la grande la del norte de España, la que ganó el primer premio en España con la sidra y la fabada y a todo lo que se le propone le sobran armas”, integrado por los libros 41 y 42, y “Colombres (Ribadedeva) el cantar de nuestra tierra, de la removilización de la potente tonada y de la canción asturiana”, conformado por los libros 43 y 44 de su colección.

Cantó durante mucho tiempo y sus canciones son también originales, aunque ahora ya solo las escribe. Su amor por Asturias le ha llevado a que la región sea el centro de sus creaciones. En su larga trayectoria acumula reconocimientos. “Entre escudos y placas tengo 227 de Asturias, pero también de Cantabria. Mi abuelo era pasiego y Cantabria también me tira mucho”, asegura Mier. Está preocupada por la guerra de Ucrania y tiene palabras por la paz. “El mundo tiene mucho que perder y hay que conservarlo, que la paz es la gloria de todos. Pensemos en esos niños que es un horror lo que está pasando, que se mueran los niños no tiene perdón de Dios. El mundo quiere vivir y prosperar. No a la Guerra, no a la muerte y a la destrucción del mundo que corra la paz”.

La Pastora del Cuera también tiene unas frases que resumen su vida y con la que pone el broche a sus dos últimos tomos: “Colombres me vio nacer, Asturias me vio crecer y Llanes enamorarme, criar una gran familia y luchar con tempestades. Que la Santina de Asturias, la Virgen de Covadonga, nos ampare”.