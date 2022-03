Cabrales busca otra finca para que los ganaderos dejen sus animales tras la denuncia

El ganadero Juan Vicente Vallines y la abogada de COAG Asturias Clara Esther Rodríguez se reunieron este martes con el alcalde de Cabrales, José Sánchez, para buscar una solución al problema provocado por la denuncia de otro ganadero por tener animales en una finca urbana de Arenas (Cabrales). La solución que les propuso el regidor es buscar otra finca, algo más alejada del núcleo urbano, y habilitarla de modo que sirva a los ganaderos para dejar temporalmente sus animales antes de subirlos al puerto. Una opción que la abogada Clara Esther Rodríguez considera “una buena solución”.

La letrada explica que el problema generado tras esta denuncia no era solo de Juan Vicente Vallines, puesto que son muchos los ganaderos que dejaban en esa finca de Arenas sus animales unos pocos días y de manera esporádica. “El Ayuntamiento está buscando una finca mejor para que se puedan dejar temporalmente los animales, también en Arenas pero rústica y más alejada del centro urbano”, señala Rodríguez, que añade que existen fincas que cumplen con los requisitos, pero que necesitan “mejores condiciones de acceso”.

A pesar de todo, la denuncia contra Vallines sigue su curso después de que se abriera expediente y COAG Asturias también va a dar esa batalla. “Es cierto que es una finca urbana, de eso no cabe duda, pero no se le estaba dando ese uso, por eso vamos a recurrir si el proceso sigue adelante porque, aunque era una finca urbana, no hay actuación urbanística; de hecho, según el catastro, su uso era para pastizal”, señala Clara Esther Rodríguez. De momento, Juan Vicente Vallines y el resto de ganaderos de Arenas de Cabrales tendrán un lugar para dejar a sus animales.