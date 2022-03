Ponga, con gobierno socialista, presenta una demanda contra la protección del lobo

El Ayuntamiento de Ponga, con gobierno del PSOE, da un nuevo paso al frente en lo que considera la defensa de los intereses del concejo y ha presentado una demanda judicial contra la Orden Ministerial por la que se incluye el lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Especial Protección (Lespre). Ponga fue el primer municipio que interpuso un recurso contra la medida, que fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Ahora, el concejo sigue adelante con el procedimiento tras haber tenido acceso al expediente y ha decidido presentar una demanda. Los servicios jurídicos que representan al Consistorio pongueto han encontrado “evidencias” en el desarrollo del proceso para la aprobación de la norma que “no se ajustan fielmente a los procedimientos establecidos ni a la legislación vigente”.

Desde Ponga aseguran que se está haciendo uso de un “derecho legítimo en materia medioambiental” ante una norma que tildan de “dañina y perjudicial”. El Ayuntamiento considera que la normativa estatal “atenta” contra los intereses del concejo en aspectos sociales y económicos, “teniendo en cuenta que se trata de un territorio rural que lucha contra la despoblación”.

La alcaldesa, la socialista Marta Alonso Guijarro, explicó ayer que se trata de defender los derechos e intereses de un municipio que tiene como principal actividad económica la ganadería, al carecer de industria y de otros tipos de fuentes de empleo.

“La mayor parte de la economía se basa en la ganadería. El sector turístico, en muchos casos, también está ligado a la ganadería y quien más o quien menos está vinculado al sector. Vamos a luchar contra cualquier cuestión que nos pueda perjudicar”, señaló.

La Alcaldesa considera que la normativa para la protección del lobo no sólo afecta al sector ganadero, sino a toda la población, puesto que no ayuda a fijar población en el municipio, entre otros aspectos. “Creemos que es una Orden Ministerial que no sólo va en contra de los intereses de los ganaderos, sino de toda la población, puesto que nos afecta a todos, así como a las políticas que desde el Consistorio se están haciendo en materia de reto demográfico y de fijación de población”, subrayó Marta Alonso.

La Alcaldesa está dispuesta a utilizar todos los cauces legales que tenga a su alcance para la defensa de los intereses de Ponga y ya ha dado traslado de la demanda a la Abogacía del Estado.

La nueva normativa sobre el lobo también generó recursos de varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias.