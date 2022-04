El Ayuntamiento de Ribadedeva solicitará al Principado el refuerzo de facultativos y la mejora del servicio de Atención Primaria en el concejo. Se trata de una de las peticiones que recoge la moción presentada por el equipo de gobierno, que lidera el socialista Jesús Bordás y que fue aprobada en el último Pleno municipal.

A partir de ahora se recogerán firmas entre los vecinos con el mismo fin, esto es, reivindicar estas mejoras, y se trasladarán, junto a la moción, a la consejería de Salud del Principado de Asturias. Lo hacen tras haber recibido muchas quejas de los usuarios relativas “al servicio sanitario del municipio y a la atención que se dispensa desde el consultorio médico”.

Para el Alcalde, la situación deja en desventaja a los vecinos de Ribadedeva frente a los habitantes del resto de concejos de la comarca. “Es el municipio que peor proporción presenta de médico por habitante de toda la comarca”, indicó Jesús Bordás.

Piden, al menos, un médico más que preste servicio en el concejo varios días a la semana. Consideran que un sólo facultativo es insuficiente para un municipio con una población dispersa en el territorio, de edad avanzada, alejada del hospital comarcal ubicado en Arriondas, con una residecia de mayores que demanda “una atención permanente y habitual” y con una población que se multiplica en determinados momentos del año. Esta realidad dificulta “aún más el trabajo del facultativo del consultorio de Colombres”, recoge la moción.

Desde el concejo se reclaman servicios de los que llegaron a disfrutar y ya no se ofrecen como el de un pediatra varios días a la semana, la atención a paliativos que resulta “insuficiente” o las guardias que se alternaban con Panes (Peñamellera Baja) y que ahora solo se están haciendo en el municipio vecino.

La moción recoge también la necesidad de recuperar la atención presencial y no telefónica en el consultorio de Salud. “Se sigue haciendo atención telefónica cuando no procede ya. Lo prioritario debe ser solicitar la atención presencial para los usuarios”, comentó el regidor. Bordás aseguró que los vecinos no están en igualdad de condiciones que el resto de Asturias y por ello tratará de revertir la situación actual.

Las peticiones “justas” que reclama Ribadedeva no son nuevas. Según se explica en la moción ya se habían trasladado a la Consejería anteriormente. Desde el municipio inciden en pedir una atención sanitaria “en condiciones de igualdad respecto al resto de los ciudadanos asturianos”, se insiste en la moción que reconoce el esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional en materia sanitaria en la zona rural, pero “que no alcanza a nuestro municipio”.

Una vez recogidas las firmas, el Alcalde solicitará una reunión con el titular de Salud del Principado, Pablo Fernández, y le llevará personalmente la petición apoyada por el Pleno municipal y las rúbricas de los vecinos en apoyo a las reivindicaciones.