“Carmen”, la oca que reina en el puerto de Ribadesella

No todo el mundo sabe de su existencia, pero la oca “Carmen” reina en el puerto deportivo de Ribadesella desde hace unos años. A veces nada hasta el pantalán y otras descansa en las pequeñas isletas que quedan al descubierto en la ría cuando baja la marea. Su plumaje blanco impoluto y su pico amarillo destacan entre las oscuras plumas de los patos salvajes, los cormoranes y el resto de aves que tienen su hábitat natural en esta y otras zonas costeras. Lo que no es habitual es que una oca sea parte de esa fauna de ría y mar. Se lleva bien con el resto de especies y convive con ellas, como si fuera una más. Cuentan los lugareños que están pendientes del animal que los cormoranes incluso comparten comida con ella de boca a boca.

El ave, que se ha hecho querer en la zona, llegó hace unos cinco años con tres cisnes a la zona del puerto deportivo riosellano. Los cisnes no se quedaron, pero esta simpática oca encontró en Ribadesella el lugar perfecto para vivir. Y allí continúa. Ni las enormes riadas del pasado mes de noviembre llegaron a espantar a “Carmen” del lugar.

Sobre si es macho o hembra hay opiniones diversas. Hay quien es más partidario de creer que se trata de un ganso y no una oca, pero el caso es que todo el mundo la llama “Carmen”. Un nombre que, según cuentan, le puso la propietaria de un barco suizo que atracó en el puerto deportivo. Varios vecinos le dan de comer pan. Ella ya conoce sus voces desde la distancia y parece contestar con graznidos a la llamada. Si está llena no acude tan rápido como si tiene hambre, pero normalmente sí lo hace cuando la llaman las voces que para ella son conocidas. En verano se deja querer por todos los usuarios del puerto que se encargan de que no le falte de nada.

Cuentan también quienes siguen sus andanzas que es desconfiada con los extraños y no se le ocurre salir del agua si aparece algún perro. Eso sí, puntualmente acude a su cita para comer en la zona del puerto deportivo, que suele ser a primera hora de la tarde y con ella decenas de gorriones, gaviotas y otras aves que revolotean a su alrededor para ver si consiguen parte de la comida de “Carmen”.

Ella es generosa, comparte sin ningún problema, cuentan los vecinos, y parece saber que el festín al que se apuntan los demás, es en su honor. No en vano es la la única oca del lugar.