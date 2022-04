Covadonga despidió ayer con un emotivo funeral al canónigo Luis Marino Fernández, fallecido hace una semana mientras realizaba una guardia como capellán en el hospital de Cabueñes (Gijón).

El oficio religioso fue presidido por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, y concelebrado por el abad del Real Sitio, Adolfo Mariño, y una docena de sacerdotes compañeros del finado.

Más de un centenar de feligreses y amigos acudieron a la celebración religiosa llegados desde distintos puntos de la comarca y de la región. También asistió el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro.

Sanz Montes destacó la gran sonrisa que portaba siempre Fernández y que mantuvo en los momentos más duros de la enfermedad. “Incluso cuando no podía decir ni una palabra, me hablaba con la sonrisa”, dijo el Arzobispo, que no pudo estar presente en la despedida que se dió al canónigo en Pravia, de donde era natural.

Reconoció el prelado que le costó volver a Covadonga y no encontrar “su sonrisa en la explanada del santuario”.

Jesús Sanz recordó el momento en que confirmó a Fernández que iba a ser canónigo de Covadonga. “Me dijo que era uno de los días más felices de su sacerdocio por la querencia que tenía a la Santina”, indicó. También confesó que le puso el sobrenombre de “felino” por las varias veces que superó momentos críticos de salud.

Fernández tenía 61 años y fue sacerdote en varias parroquias. En el Oriente pasó más de dos décadas como párroco en diferentes localidades de Piloña. Llegó a Covadonga en 2018, desde donde compaginaba su labor como canónigo con las guardias en el hospital gijonés donde se sintió indispuesto y falleció hace unos días. Era una persona muy querida. Todos los que le trataron destacan su “buen caracter y enorme bondad”