Los empresarios de Cabrales reclaman más aparcamiento en Sotres y Poncebos

El plan de accesos a los Picos de Europa diseñado por el Principado para el tramo entre Arenas de Cabrales y Sotres, que se activa hoy sábado, no acaba de convencer del todo al sector turístico del concejo cabraliego, que echa de menos un mayor número de plazas de aparcamiento en Sotres y Poncebos. Además, entiende que la información al visitante es “bastante confusa.” Sin embargo, no todo son críticas. Desde el colectivo Otea Destino Cabrales aplauden que el Principado haya incluido el adelanto del inicio del transporte público a las ocho de la mañana, así como el aumento de días de vigencia del plan, que pasa de los 86 del pasado año a los 147 de este 2022.

“Eran aspectos claves. Permiten un transporte continuo en temporada alta, que hace falta, y también iniciar una ruta de montaña antes de las diez de la mañana”, afirma Sami Hammoudeh, presidente del colectivo empresarial cabraliego.

Frente a estos aspectos positivos, Hammoudeh advierte de que la señalización que recoge el plano que presentó el Principado este jueves “no es clara en algunos aspectos”. “Tal y como está resulta confusa. Da a entender que la gente no puede llegar en su coche a Sotres, no refleja que la carretera sigue hasta Tresviso y que, si alguien quiere, puede continuar hasta allí”, afirma. Los empresarios cuestionan que aparezca en rojo, señal de “limitado”, el aparcamiento de Sotres y sostienen que debería tener el mismo tratamiento que el parking de Ovar, para el que se incluye el número de plazas disponibles. En este mismo sentido, Hammoudeh cuestiona que el Principado no haya previsto más estacionamientos en Sotres.

“No podemos hacer que la gente llegue a Sotres y no tenga dónde dejar el coche. Viernes Santo es el día de más afluencia del año. Sabemos que harán falta aparcamientos y no solo en esa jornada”, alerta el dirigente empresarial.

La falta de aparcamientos en Poncebos y que se clarifique si se dejará aparcar en el margen de la carretera entre el cruce de Camarmeña y el puente de Poncebos, o en la carretera de Tielve, son otras dudas del sector. También lamenta que el plan no llegue hasta Carreña para utilizar el parking de la localidad como disuasorio, “dando vida a otros pueblos y sin colapsar Arenas”.

El corte del servicio de autobús previsto entre las 13.00 y las 17.00 horas, a juicio del sector, “no será viable si no se garantiza un servicio de taxi para esas horas”. También se propone prohibir que las personas hagan a pie el trayecto de Ovar a Poncebos al ser “muy peligroso”.

Los empresarios conocieron el plan durante un encuentro con el alcalde, José Sánchez. Siguen esperando la reunión con el Principado para plantear sus aportaciones. “Principado y Ayuntamiento tienen la última palabra, pero si nos hubieran escuchado hay carencias que se podrían haber solventado para mejorar el plan, que es lo que interesa”, zanjó Hammoudeh.