El sorteo del cupón diario de la ONCE dejó el pasado jueves 350.000 euros en premios en la localidad de Arriondas. Los cupones fueron vendidos por María Elena Sevares en su ubicación habitual de la calle Argüelles de la capital parraguesa. En concreto, fueron diez los cupones premiados con 35.000 euros cada uno ellos y correspondientes al número 67.382.

María Elena Sevares se muestra “muy contenta” por haber repartir la suerte. “Tengo una clientela muy cariñosa conmigo y ésta es la forma más bonita que tengo para agradecerles su fidelidad. Desde el primer momento, me acogieron como si me conocieran de siempre y aquí me siento en casa”, aseguró Sevares.

“En Nochebuena del año 2019 repartí otros 700.000 euros. Así que ojalá se cumpla el refrán de que no hay dos sin tres”, concluye la vendedora.