La obra del puente de Ribadesella se alarga en plazos al no cortarse el tráfico rodado

La renovación integral del puente de Ribadesella está cada vez más cerca de ser una realidad. El anuncio de la salida a licitación de las obras de ampliación realizado el sábado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, da así un paso al que hasta ahora nunca había llegado la reivindicación histórica del municipio.

Más de 7,4 millones de euros y unos 20 meses de ejecución fueron los datos que aportó Sánchez en el anuncio, lo que se traduce en más presupuesto y mayor plazo de ejecución de lo sabido hasta el momento. La última cifra conocida superaba los 4,7 millones y el plazo de ejecución se situaba entre los 7 u 8 meses.

Según explicó el alcalde del concejo, Ramón Canal, la forma de llevar a cabo la obra, actuando primero en una mitad del tablero y luego en la otra, hará más complicada la ejecución. Se dará paso alternativo con semáforos para no cortar completamente el puente en ningún momento y no dejar incomunicada la zona de la playa con la del centro de la villa. Esto, junto a las soluciones de enlace en los accesos que tendrán que incluir voladizos, harán que el tiempo de ejecución sea mayor. “El no cortar el puente en ningún momento y mantener la circulación abierta por uno de los carriles complica el trabajo, pero lo importante es que se haga”, dijo el regidor riosellano que siempre ha asumido que para hacer realidad una obra tan esperada y de esa envergadura se tienen que padecer algunos inconvenientes. Y es que inevitablemente durante su ejecución al menos pasará una temporada de verano con el puente en obras.

“Bienvenidos los inconvenientes, al menos un verano estaremos con un solo carril, pero será una obra que marque un hito en Ribadesella”, dijo Canal que agradeció a la ministra Sánchez la implicación con el municipio.

El alcalde riosellano también explicó que el incremento del presupuesto se debe, entre otras cosas, a la subida de los materiales empleados, además del encarecimiento que supone la forma de hacer los enlaces en boladizos, unos enlaces que eliminarán las actuales escaleras y rampas de acceso al puente, puesto que la anchura del tablero será mayor.

Ramón Canal confirmó que será la propia Ministra de Transportes la que se desplace mañana miércoles a Ribadesella para presentar la licitación de las obras del puente sobre la ría.