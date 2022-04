“El nuevo Plan General de Ordenación Urbana mira por el futuro y no por la especulación”

Enrique Riestra lleva casi siete años al frente de la Alcaldía llanisca, a la que accedió con un nuevo partido, Vecinos por Llanes, tras casi tres décadas de gobiernos socialistas. Se siente orgulloso de haber participado en construir un Ayuntamiento que dice es más justo y ha acabado “con la forma de hacer las cosas” antes de su llegada. El municipio, afirma, puede ahora afrontar mejor el futuro tras haber logrado eliminar casi ocho millones de deuda municipal.

– ¿En qué punto está la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del concejo?

– A la espera de los informes para sacar la aprobación inicial, que ya va a recoger las alegaciones que se aceptaron de la anterior aprobación inicial y los informes sectoriales. Volverá a haber un periodo para presentar alegaciones, pero el plan estará más avanzado.

–La no tramitación paralela del catálogo urbanístico les hizo volver al punto de salida.

–Fue un criterio interpretativo contrario al del equipo redactor, al que en otros lugares se le daba la razón. Pero para no luchar contra quien tiene que aprobar el plan retrocedimos a la aprobación inicial. Ahora que el Princpado acelere. Sin más. El catálogo está hecho. Quien crea que nos van a facilitar que lo saquemos, se equivoca. Lo estamos luchando y mucho. No miran por la ciudadanía, sino por sus intereses. Hay una cosa que aprendí estos años de estos grandes partidos y del PSOE en Asturias: si cambiamos la palabra partido por empresa y la de ciudadanos por clientes se entiende mucho mejor.

–Cuando el Principado inició la tramitación de las normas provisionales, se desmarcó un poco de ello. ¿Por qué no le gustan?

–Porque lo que me gusta es el Plan General, que ya lo tienen y lo que quiero es que lo informen rápido para poder sacarlo. Las normas provisionales hace 6 años podían tener un pase, pero ahora, bajo mi criterio, son temas políticos y confunden a la ciudadanía. Que dejen de poner palos en las ruedas y se apruebe un plan que preserva el paisaje y el futuro de los jóvenes, posibilita la construcción y es todo lo contrario al anterior plan. Este mira más por el futuro y el anterior por los especuladores. Espero que podamos aprobarlo el mes que viene o el siguiente como mucho, pero no depende de nosotros.

–Los datos sitúan a Llanes a la cabeza de España en la recuperaión del turismo en pernoctaciones.

–Fue el concejo que más creció en turismo de España en pernoctaciones desde 2019. Está creciendo a nivel visual, institucional y turístico. Llanes tiene un nombre que no solo no se perdió sino que se agrandó. La gente elige Llanes. Si esto fuera un caos no lo harían.

–Existen problemas de vivienda de alquiler para todo el año.

–El problema que se está generando debería ir acompañado de medidas legislativas. El Principado debería tomar nota de los municipios turísticos afectados por esta realidad. Los Ayuntamientos podemos ver entre todos los grupos cómo incentivar el alquiler de todo el año, pero hay que buscar soluciones globales entre las Administraciones. No somos Ibiza pero estamos encaminados a serlo si no tomamos alguna determinación. El problema de los alquileres vacacionales es que pasaron de ser un complemento a la renta de muchas familias del concejo a ser un elemento especulador.

–¿Cómo van las cuentas de la Fundación Fautino Sobrino?

–En el patronato, del que soy presidente, se lograron desactivar unos números que iban a llevarla a la quiebra por prácticas como la venta de parcelas de la fundación, o su utilización para el regocijo de, entre comillas, clientes. Si bien la progresión de estabilidad económica tuvo estos dos años un parón por la pandemia, se logró bajar de una deuda anual de más de 300.000 euros a un equilibrio económico. Sigue siendo negativo, pero permite la perdurabilidad de la fundación. Cualquier llanisco puede verlo en el registro de fundaciones.

–En su proceso de elecciones internas, el nuevo secretario general del PSOE local y exalcalde Antonio Trevín dijo que era necesario un cambio radical en Llanes señalando a su gobierno.

–Las palabras catastróficas demuestran una estrategia política de intentar confundir y mentir, pero son vacías. Solo hay que ver los datos. Llanes es un Ayuntamiento más justo, se regeneró económicamente y va a poder afrontar bien el futuro sin hipotecar a los jóvenes. Rendimos cuentas anuales a los vecinos en positivo. Y esto pasa desde hace 7 años. Por algo será.

–Trevín habló de una situación de emergencia en Llanes.

–La única emergencia que existe es que no se vuelva al pasado en donde el amiguismo y los tratos de favor estaban a la orden del día. Echando un ojo a la lista del comité ejecutivo de Trevín veo a un exconcejal que cobró un sueldo encubierto sin pagar a la Seguridad Social, o a un constructor al que se le partieron contratos para que hiciera la obra sin pasar por el procedimiento correspondiente. La regeneración del PSOE con esto habla por sí sola. Pudo hacerlo y eligió el pasado. El Ayuntamiento nunca estuvo tan saneado administrativamente, con fallos y realidades no positivas a veces, pero a ver quién puede sacar que este alcalde no haya hecho las cosas de forma justa.

–Si el exregidor es el próximo candidato por el PSOE...

–Mucha gente me está transmitiendo la confianza para no dar ni un paso atrás y no dejar caer a Llanes en el caciquismo y feudalismo más rancio que tuvo Asturias. Que nadie piense que ganará las elecciones. La gente cambió mucho. Los caudillos ya no valen. Este señor fue el precursor de todo lo que no queremos en Llanes. Llegó a los suyos, a 120 militantes socialistas, seguramente muchos de ellos con una edad y presuntamente con muchos favores debidos. Pero en Llanes hay 14.000 habitantes. Esa gente a la que le estará prometiendo hoy, porque es su forma de hacer política, que sepa que va a haber un partido en el Ayuntamiento que va a impedir que las cosas se hagan como se hicieron. Creo que viene a cuento la frase que dice que la jubilación no solo debería ser un derecho.

–Les ha pedido que se haga público el llamado “Pacto de Posada” en el que se recogerían los términos del acuerdo suscrito por los cuatro partidos que formaron gobierno tras las últimas elecciones.¿Se lo han facilitado?

–Se trasladó a la secretaría general para que emitan el informe correspondiente, para lo que tiene diez días. Con lo que diga se hará. Como cualquier otra petición. Se dará cuenta como siempre. Sin más.

–¿Qué le hace sentirse orgulloso como regidor en estos años?

–Poder levantarme con la conciencia tranquila, que se acabó el amiguismo. Que los contratos salen a contratación pública y es el mejor postor quien se los lleva, que se ha marcado un hito en la anticorrupción y actuar para que nunca más se vuelva a repetir. Cuando llegamos, Llanes tenía encima un derivado de las ilegalidades administrativas por una licencia ilegal (en referencia al caso Kaype) que iba a costar el futuro al municipio. Pedían una indemnización de casi 20 millones. Judiacialmente fuimos capaces de librar a Llanes de eso. Antes de las elecciones, el PSOE proponía la negociación con la otra parte para llegar a un acuerdo. Si hubieran ganado, ¿cuánto hubieran negociado pagar? ¿Diez o doce millones? La lucha por lo justo fue posible. Me siento orgulloso porque fui parte de ello.

–¿Qué diferencia su gestión de la anterior?

–Lo importante es rendir cuentas a los vecinos. Positvas y justas. Hacer las cosas bien, eliminando la corrupción. Se contrata por meritocracia, no se parten contratos, no se pueden pagar sueldos encubiertos y no se deja margen para que esto vuelva a pasar.

–Sin deuda y con un remanente de 5,4 millones, han anunciado nuevas inversiones.

–Sanear las cuentas permite hacer cosas como la compra del Cinemar, un espacio emblemático que ya está en proceso de mejora con el proyecto de planimetría que dará pie al de rehabilitación que haremos plurianualmente. Hay una capacidad inversora de 2,5 millones, más los 2 millones que se están ejecutando. A través de la concejalía de Pueblos se van a asfaltar caminos rurales por valor de más de un millón de euros. Se está cerrando el polideportivo de Nueva, se actuará también en el de Posada y se harán nuevos vestuarios en el campo de Llanes, entre otras iniciativas. Ninguna legislatura tuvo esta claridad en la Administración local y un funcionamiento tan correcto como institución pública.